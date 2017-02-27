За прошедшую неделю 22-25.06.2021 НБУ купил на МБ 128 млн и продал 79.5 млн. Все интервенции осуществлялись методом единого курса.
По дням расписать сложно, т.к. данные не совпадают с полученными из анализа ликвидности. В графу "прочие" попало что-то прочее. Т.к. интервенция до 2 млн не в стиле регулятора, запишем недостающее на вторник: - вторник - продажа - 11.5; - среда - 0; - четверг - продажа - 68; - пятница - покупка - 128.
Сегодня очень прилично отоварились. Т.к. покупать по второй ставке НБУ начал достаточно поздно, можно предположить большой объем первой интервенции по ставке ниже текущей. Не люблю конспирологию, но очень похоже, что это была адресная интервенция, замаскированная под интервенцию по единому курсу. Не вполне понятно, почему не применяется вполне законный механизм адресных интервенций. Единственное приходящее в голову объяснение - в табличке со статистикой не предусмотрели соответствующую графу
Чистая покупка за неделю составила 48.5 млн. Чистая покупка с начала года составила 777.8 млн.
Похоже, участники валютного рынка на этой неделе решили проверить свои и чужие нервы на крепость.
После фактически ежедневного массированного роста котировок доллара до пикового уровня продажи 27,56 гривен в четверг и нагнетания ажиотажа – сегодня рынок вдруг резко “прозрел” и котировки американской валюты быстро просели за день на 15 копеек – с утренних 27,48/27,50 гривен до 27,33/27,35 к концу дня. На 9 копеек подешевел и евро – с 32,82/32,84 гривен до 32,72/32,75.
И это при том, что НБУ сориентировался в ситуации и дважды выходил на межбанк с выкупом доллара. В первый раз достаточно долго стоял с покупкой по 27,34 гривны, а затем во второй понизил свой ценник до 27,33.
По факту, НБУ удержал доллар от более существенного падения к уровням начала торгов вторника 22 июня, когда рынок стартовал с отметки 27,24/27,26 гривен за доллар. Получается, что сам Нацбанк сегодня помог доллару все же вырасти за неделю с 27,24/27,26 до 27,33/27,35 гривен с пиковыми значениями еще вчера в пределах 27,56 гривен и ажиотажем на рынке.
Часть участников торгов задается вопросом, почему НБУ не спешил со своими интервенциями и давал курсу расти, а лишь потом выходил на рынок, а сегодня откупал доллар и этим не дал ему возможности просесть до стартовых курсов начала недели.
И зачем были все эти нервотрепки и курсовые ралли в течение вторника-четверга. Не проще ли было сразу со вторника “задавить” курс интервенциями и сократить объем колебаний в течение сессий этой недели, а откупить валюту в моменты ее переизбытка, как это происходило сегодня.
Ход торгов:
С самого утра котировки доллара начали быстро проседать за счет превышения предложения над спросом. К 11:00 доллар подешевел до 27,44/27,46 гривен, а затем быстро упал до 27,385/27,405 к полудню и до 27,355/27,375 к обеду и после него.
После 12 часов на торги вышел НБУ с покупкой по 27,34 гривны и достаточно долго своей котировкой удерживал доллар от дальнейшего проседания. Потом он ушел с межбанка, но затем быстро появился с выкупом по 27,33.
Как результат, котировки застыли с небольшими отклонениями в пределах уровня 27,33/27,35 уже до конца дня.
Главные события 25 июня на валютном рынке:
Доллар за день просел с утренних 27,48/27,50 гривен сразу до 27,33/27,35.
Нацбанк сегодня на рынок выходил дважды. В первый раз покупал доллар по 27,34 гривен, а затем снизил свою котировку до 27,33.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4377 гривен, а официальный курс на 29 июня 2021 года установлен на уровне 27,3964 гривен за доллар.
Striker написав:Часть участников торгов задается вопросом, почему НБУ не спешил со своими интервенциями и давал курсу расти, а лишь потом выходил на рынок, а сегодня откупал доллар и этим не дал ему возможности просесть до стартовых курсов начала недели.
И зачем были все эти нервотрепки и курсовые ралли в течение вторника-четверга. Не проще ли было сразу со вторника “задавить” курс интервенциями и сократить объем колебаний в течение сессий этой недели, а откупить валюту в моменты ее переизбытка, как это происходило сегодня.
Ось ці "резюме дня" мені дуже подобаються. А ще подобається щирість думок від автора. Звичайно, що відповіді не дадуть, проте це чудова альтернативна точка зору на події. Плюсиків не ставлю, бо це лише перепост, але Дякую, що кожного дня виставляєте це тут на форумі. Навіть закрадається думка, що вашу роботу тут стимулюють на контрактній основі . В будь якому випадку дякую і продовжуйте!
Вышел умеренный РСЕ за май (индекс потреб. расходов базовый) и опять: все фигня, давай по новой - выход из зеленого кеша в незеленые риски. Хотя за неделю гривня все же подослабла: дикси закрывает неделю где-то на 0.5% ниже, а красивая к баксу - еще на 0,3% (по котировкам открытия-закрытия недели на МБ). Хотя и это - ни о чем, на фоне черноморского круиза Дефендера и прочего. Санкционные пакеты и вагнер-гейт своё еще м.б. сыграют, но попозже. Кстати, с Пн. начинается Си Бриз, так что освежающий ветерок все же не даст впасть в лето совсем. А в июле - вполне, он ожидается рекордно жарким. п.с. главное, чтобы приятный бриз, не превратился в то, что носится сейчас над містом Лева
Striker написав:[color=#400080] И зачем были все эти нервотрепки и курсовые ралли в течение вторника-четверга. Не проще ли было сразу со вторника “задавить” курс интервенциями и сократить объем колебаний в течение сессий этой недели, а откупить валюту в моменты ее переизбытка, как это происходило сегодня.
нервы-когда на вас в лесу несется медведь, а у вас патрон заклинило))
вчера вечером писал, не паникуйте и не беспокойтесь, НБУ заработал на продаже в среду/четверг пару миллионов долларов
если вас гривна на текущих и то не надо срываться и пороть горячку у меня на неразрывных депо, при всем желании ничего не сделаешь... было желание продать откупленное по 27,0 но 3 кило малины я уже купил
На стороне честности хотя бы перед собой. "Поднимать вопрос" - это запилить петицию, продвигать его через своего мажоритарного депутата, через влиятельных журналистов и т.д.
А ныть на форуме - это чистая имитация бурной деятельности. Самообман, если совсем прямо.
Вітаю, juristkostya.
Ну-ну...
До питання петицій. Проходили. Кудись подівся Долярчик, та він його вже підіймав. Люди ще не готові.
Про "ныть на форуме", то - "хамішь парніша...". Все ж таки найбільший фін форум Країни!
Краще визначись на чиєму ти боці, та допомагай!
ВО Хай щастить!
Ви б не звертали увагу на заправщика, в якого поряд в кабінеті сидить начальник фін відділу огромаднєшоі компанії! Хіба людина зі здоровим глуздом може порадити замість обговорення в Фейсбуці запиліть петицію! Цукерберг покрутив би у віска! Та ще коли б взнав, що деякі упороті порівнюють обговорення на форумах з кухнею совкових часів!
Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?
росте на фоні зростання тарифів за комунальні послуги
Дуже вас здивую, але ось саме сьогодні проходив мимо дошки оголошень, ну дуже крутого елітного будинку, так там з 150 квартир десь більше половини висять в статусі боржників з сумами від 20 тисяч до 200 тисяч заборгованості за комуналку! Загальна сума боргу більше 5 мільйонів гривень! І ціни в цьому комплексі лише ростуть! І люди там непрості!
prodigy написав:вчера вечером писал, не паникуйте и не беспокойтесь, НБУ заработал на продаже в среду/четверг пару миллионов долларов
если вас гривна на текущих и то не надо срываться и пороть горячку у меня на неразрывных депо, при всем желании ничего не сделаешь... было желание продать откупленное по 27,0 но 3 кило малины я уже купил
Тут палка має два кінці. З одного боку не розумієш що відбувається і на яких новинах. А з іншого на таких качелях за два-три дні можна заробити 30-40 коп якщо "вгадати" (відчувати ринок). Так, хтось скаже, що на пачці це ЛИШЕ 3-4 тис грн. А я відповім: "то на якого ви витрачаєте час на цей форум якщо 1 тис грн в день за пару кліків на смартфоні для вас не гроші". Для чого взагалі вам цей форум, якщо ваш час настільки дорогий? Ризик - так. Але ж це як будь де. Тільки частина портфелю і тільки частина ризиків. А де ризиків нема? Скажіть. Я піду туди.