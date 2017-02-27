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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7897789878997900
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:42

  Realist написав:
  prodigy написав:вчера вечером писал, не паникуйте и не беспокойтесь, НБУ заработал на продаже в среду/четверг пару миллионов долларов

если вас гривна на текущих и то не надо срываться и пороть горячку
у меня на неразрывных депо, при всем желании ничего не сделаешь...
было желание продать откупленное по 27,0 но 3 кило малины я уже купил :mrgreen:

Тут палка має два кінці.
З одного боку не розумієш що відбувається і на яких новинах. А з іншого на таких качелях за два-три дні можна заробити 30-40 коп якщо "вгадати" (відчувати ринок). Так, хтось скаже, що на пачці це ЛИШЕ 3-4 тис грн. А я відповім: "то на якого ви витрачаєте час на цей форум якщо 1 тис грн в день за пару кліків на смартфоні для вас не гроші". Для чого взагалі вам цей форум, якщо ваш час настільки дорогий?
Ризик - так. Але ж це як будь де. Тільки частина портфелю і тільки частина ризиків. А де ризиків нема? Скажіть. Я піду туди.

то вкажыть в якому банку вдало можна клікати, бо бегемоти виставляють кінський спред
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:42

  Qwerty написав:Дуже вас здивую, але ось саме сьогодні проходив мимо дошки оголошень, ну дуже крутого елітного будинку, так там з 150 квартир десь більше половини висять в статусі боржників з сумами від 20 тисяч до 200 тисяч заборгованості за комуналку! Загальна сума боргу більше 5 мільйонів гривень! І ціни в цьому комплексі лише ростуть! І люди там непрості!

Знаємо таке. А хто і що їм зробить? У багатьох багатих людей є правило: "вчасно платять тільки лохи". Це правило в Україні діє! (на жаль) Ви це прекрасно знаєте і в своєму повідомлення навели наслідок дії цього правила.
І щоб "два рази не вставати". Панове президенти Порошенко і Зеленський. ДЕ СУДОВА РЕФОРМА?
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:45

  prodigy написав:
  kluychkooleg написав:типа вчера продал, сегодня купил и вышел в 0? Да, для нервного тика достойное занятие.


заработок от 500грн на пачке (на 3 кило смородины/малины хватит)


НБУ продал по 27.55, а купил по 27.33-34.
А вы бы продали в лучшем случае по 27.42, а откупили бы по 27.40.
Не хватило бы на малину.
Чтобы делать, как ныне делает НБУ, нужно быть НБУ.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:46

  yama написав:то вкажыть в якому банку вдало можна клікати, бо бегемоти виставляють кінський спред

Я користуюсь:Укргаз, Альфа, ТАС, Креді Агріколь, ПУМБ, Ідея Банк. Кожен банк має свої плюси і мінуси. Все індивідуально.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:52

  yama написав:
  Realist написав:
  prodigy написав:вчера вечером писал, не паникуйте и не беспокойтесь, НБУ заработал на продаже в среду/четверг пару миллионов долларов

если вас гривна на текущих и то не надо срываться и пороть горячку
у меня на неразрывных депо, при всем желании ничего не сделаешь...
было желание продать откупленное по 27,0 но 3 кило малины я уже купил :mrgreen:

Тут палка має два кінці.
З одного боку не розумієш що відбувається і на яких новинах. А з іншого на таких качелях за два-три дні можна заробити 30-40 коп якщо "вгадати" (відчувати ринок). Так, хтось скаже, що на пачці це ЛИШЕ 3-4 тис грн. А я відповім: "то на якого ви витрачаєте час на цей форум якщо 1 тис грн в день за пару кліків на смартфоні для вас не гроші". Для чого взагалі вам цей форум, якщо ваш час настільки дорогий?
Ризик - так. Але ж це як будь де. Тільки частина портфелю і тільки частина ризиків. А де ризиків нема? Скажіть. Я піду туди.

то вкажыть в якому банку вдало можна клікати, бо бегемоти виставляють кінський спред

ТАС, Альфа, Укргаз. Вот только про пару кликлов - полная утопия. К паре кликов прибавьте еще целый день слежения за Межбанком, ну и расход нервов само собой. Да еще в ТАС и Альфа тоже шустрые сидят. Один клик и курс уже другой. То естсь надо на основе движений на МБ соревноваться с менеджерами этих банков в скорости принятия ПРАВИЛЬНЫХ решений. А информации у них побольше. Да и спред у них, они в любом случае заработают, а вот вы, если ошибетесь - нет. А на МБ нам наглядно показывают насколько сильно можно двигаться в противоположных направлениях в течение дня. Я вот понимаю, что заниматься этим не стоит ... но занимаюсь. Азартен человек.
kluychkooleg
 
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