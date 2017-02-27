prodigy написав:вчера вечером писал, не паникуйте и не беспокойтесь, НБУ заработал на продаже в среду/четверг пару миллионов долларов
если вас гривна на текущих и то не надо срываться и пороть горячку у меня на неразрывных депо, при всем желании ничего не сделаешь... было желание продать откупленное по 27,0 но 3 кило малины я уже купил
Тут палка має два кінці. З одного боку не розумієш що відбувається і на яких новинах. А з іншого на таких качелях за два-три дні можна заробити 30-40 коп якщо "вгадати" (відчувати ринок). Так, хтось скаже, що на пачці це ЛИШЕ 3-4 тис грн. А я відповім: "то на якого ви витрачаєте час на цей форум якщо 1 тис грн в день за пару кліків на смартфоні для вас не гроші". Для чого взагалі вам цей форум, якщо ваш час настільки дорогий? Ризик - так. Але ж це як будь де. Тільки частина портфелю і тільки частина ризиків. А де ризиків нема? Скажіть. Я піду туди.
то підкажіть в якому банку вдало можна клікати, бо бегемоти виставляють кінський спред
Востаннє редагувалось yama в П'ят 25 чер, 2021 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Qwerty написав:Дуже вас здивую, але ось саме сьогодні проходив мимо дошки оголошень, ну дуже крутого елітного будинку, так там з 150 квартир десь більше половини висять в статусі боржників з сумами від 20 тисяч до 200 тисяч заборгованості за комуналку! Загальна сума боргу більше 5 мільйонів гривень! І ціни в цьому комплексі лише ростуть! І люди там непрості!
Знаємо таке. А хто і що їм зробить? У багатьох багатих людей є правило: "вчасно платять тільки лохи". Це правило в Україні діє! (на жаль) Ви це прекрасно знаєте і в своєму повідомлення навели наслідок дії цього правила. І щоб "два рази не вставати". Панове президенти Порошенко і Зеленський. ДЕ СУДОВА РЕФОРМА?
prodigy написав:вчера вечером писал, не паникуйте и не беспокойтесь, НБУ заработал на продаже в среду/четверг пару миллионов долларов
если вас гривна на текущих и то не надо срываться и пороть горячку у меня на неразрывных депо, при всем желании ничего не сделаешь... было желание продать откупленное по 27,0 но 3 кило малины я уже купил
Тут палка має два кінці. З одного боку не розумієш що відбувається і на яких новинах. А з іншого на таких качелях за два-три дні можна заробити 30-40 коп якщо "вгадати" (відчувати ринок). Так, хтось скаже, що на пачці це ЛИШЕ 3-4 тис грн. А я відповім: "то на якого ви витрачаєте час на цей форум якщо 1 тис грн в день за пару кліків на смартфоні для вас не гроші". Для чого взагалі вам цей форум, якщо ваш час настільки дорогий? Ризик - так. Але ж це як будь де. Тільки частина портфелю і тільки частина ризиків. А де ризиків нема? Скажіть. Я піду туди.
то вкажыть в якому банку вдало можна клікати, бо бегемоти виставляють кінський спред
ТАС, Альфа, Укргаз. Вот только про пару кликов - полная утопия. К паре кликов прибавьте еще целый день слежения за Межбанком, ну и расход нервов само собой. Да еще в ТАС и Альфа тоже шустрые сидят. Один клик и курс уже другой. То есть надо на основе движений на МБ соревноваться с менеджерами этих банков в скорости принятия ПРАВИЛЬНЫХ решений. А информации у них побольше. Да и спред у них, они в любом случае заработают, а вот вы, если ошибетесь - нет. А на МБ нам наглядно показывают насколько сильно можно двигаться в противоположных направлениях в течение дня. Я вот понимаю, что заниматься этим не стоит ... но занимаюсь. Азартен человек.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 25 чер, 2021 20:55, всього редагувалось 2 разів.
yama написав:то вкажыть в якому банку вдало можна клікати, бо бегемоти виставляють кінський спред
Я користуюсь:Укргаз, Альфа, ТАС, Креді Агріколь, ПУМБ, Ідея Банк. Кожен банк має свої плюси і мінуси. Все індивідуально.
В Агриколе вроде комиссии есть. Не люблю комиссии. Или есть варианты обхода, как в ТАСе?
Мені не потрібна готівка. Тобто із жодного банку я гроші не забираю. Принцип простий. Чим кращий і зручніший сервіс банку (валютообмін та ін.) тим більша сума моїх заощаджень зберігається в цьому банку. Для прикладу ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний. Пан прем'єр не рахується (Правда і підприємство яке він очолював має єдине завдання. За рахунок української екології "видоїти" максимум прибутку. Тому там особливих навиків для менеджменту не потрібно. Головне, щоб правильно виконували поставлене завдання)