RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7898789979007901
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:39

  yama написав:
  kluychkooleg написав:В Агриколе вроде комиссии есть.
на само деле нет, но в смутные времена спред большой

Підтверджую. Але Агріколь це полегшена версія (в плані надійності) Авалю до якого я ніяк не можу звикнути (насправді і не хочу). Тому Агріколь в цьому переліку - це швидше диверсифікація ризиків (це до теми "фонду" про яку завжди згадує Долярчик/Успіх)
Realist
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1229 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:43

  Realist написав:Мені не потрібна готівка. Тобто із жодного банку я гроші не забираю. Принцип простий. Чим кращий і зручніший сервіс банку (валютообмін та ін.) тим більша сума моїх заощаджень зберігається в цьому банку. Для прикладу ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний. Пан прем'єр не рахується :-) (Правда і підприємство яке він очолював має єдине завдання. За рахунок української екології "видоїти" максимум прибутку. Тому там особливих навиків для менеджменту не потрібно. Головне, щоб правильно виконували поставлене завдання)


Я тоже клиент ПУМБ. У меня есть дебетовая в фунтах и кредитная в гривне. Завтра изучу их. Почему-то их нет в удобной сводной таблице онлайн курсов. Это не совсем удобно. Ну и фунты онлайн менять нельзя.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 30.12.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:57

  Realist написав:І щоб "два рази не вставати". Панове президенти Порошенко і Зеленський. ДЕ СУДОВА РЕФОРМА?


там где и "прийде весна - саджати будемо" ..... деревья, за 3 года - миллиард деревьев. Самые обычные деревья. https://dumskaya.net/news/milliard-dere ... al-144924/
А люди то неправильно поняли первоначальный посыл :shock:


  Realist написав:ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний


Ждем от пана Рината коммунальный банкет в следующий отопительный период, только желательно не 10, а 20% плюшек. :lol: :lol: Марку нужно держать на уровне, а то свини разбегутся. :lol: :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3017
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:23

  Alex2007 написав:
  Realist написав:І щоб "два рази не вставати". Панове президенти Порошенко і Зеленський. ДЕ СУДОВА РЕФОРМА?


там где и "прийде весна - саджати будемо" ..... деревья, за 3 года - миллиард деревьев. Самые обычные деревья. https://dumskaya.net/news/milliard-dere ... al-144924/
А люди то неправильно поняли первоначальный посыл :shock:


  Realist написав:ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний


Ждем от пана Рината коммунальный банкет в следующий отопительный период, только желательно не 10, а 20% плюшек. :lol: :lol: Марку нужно держать на уровне, а то свини разбегутся. :lol: :lol:

куда ж пристроить те 20%, если акция на покупку газа может будет по аналогии с предыдущими годами - в августе?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 14.12.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7898789979007901
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, osafly і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2647, 2648, 2649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26489 3631620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 22:25
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7542 1824980
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 239110
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.