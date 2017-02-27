kluychkooleg написав:В Агриколе вроде комиссии есть.
на само деле нет, но в смутные времена спред большой
Підтверджую. Але Агріколь це полегшена версія (в плані надійності) Авалю до якого я ніяк не можу звикнути (насправді і не хочу). Тому Агріколь в цьому переліку - це швидше диверсифікація ризиків (це до теми "фонду" про яку завжди згадує Долярчик/Успіх)
Realist написав:Мені не потрібна готівка. Тобто із жодного банку я гроші не забираю. Принцип простий. Чим кращий і зручніший сервіс банку (валютообмін та ін.) тим більша сума моїх заощаджень зберігається в цьому банку. Для прикладу ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний. Пан прем'єр не рахується (Правда і підприємство яке він очолював має єдине завдання. За рахунок української екології "видоїти" максимум прибутку. Тому там особливих навиків для менеджменту не потрібно. Головне, щоб правильно виконували поставлене завдання)
Я тоже клиент ПУМБ. У меня есть дебетовая в фунтах и кредитная в гривне. Завтра изучу их. Почему-то их нет в удобной сводной таблице онлайн курсов. Это не совсем удобно. Ну и фунты онлайн менять нельзя.
Realist написав:ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний
Ждем от пана Рината коммунальный банкет в следующий отопительный период, только желательно не 10, а 20% плюшек. Марку нужно держать на уровне, а то свини разбегутся.
Realist написав:ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний
Ждем от пана Рината коммунальный банкет в следующий отопительный период, только желательно не 10, а 20% плюшек. Марку нужно держать на уровне, а то свини разбегутся.
куда ж пристроить те 20%, если акция на покупку газа может будет по аналогии с предыдущими годами - в августе?