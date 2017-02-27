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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7899790079017902>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:39

  yama написав:
  kluychkooleg написав:В Агриколе вроде комиссии есть.
на само деле нет, но в смутные времена спред большой

Підтверджую. Але Агріколь це полегшена версія (в плані надійності) Авалю до якого я ніяк не можу звикнути (насправді і не хочу). Тому Агріколь в цьому переліку - це швидше диверсифікація ризиків (це до теми "фонду" про яку завжди згадує Долярчик/Успіх)
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:43

  Realist написав:Мені не потрібна готівка. Тобто із жодного банку я гроші не забираю. Принцип простий. Чим кращий і зручніший сервіс банку (валютообмін та ін.) тим більша сума моїх заощаджень зберігається в цьому банку. Для прикладу ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний. Пан прем'єр не рахується :-) (Правда і підприємство яке він очолював має єдине завдання. За рахунок української екології "видоїти" максимум прибутку. Тому там особливих навиків для менеджменту не потрібно. Головне, щоб правильно виконували поставлене завдання)


Я тоже клиент ПУМБ. У меня есть дебетовая в фунтах и кредитная в гривне. Завтра изучу их. Почему-то их нет в удобной сводной таблице онлайн курсов. Это не совсем удобно. Ну и фунты онлайн менять нельзя.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:57

  Realist написав:І щоб "два рази не вставати". Панове президенти Порошенко і Зеленський. ДЕ СУДОВА РЕФОРМА?


там где и "прийде весна - саджати будемо" ..... деревья, за 3 года - миллиард деревьев. Самые обычные деревья. https://dumskaya.net/news/milliard-dere ... al-144924/
А люди то неправильно поняли первоначальный посыл :shock:


  Realist написав:ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний


Ждем от пана Рината коммунальный банкет в следующий отопительный период, только желательно не 10, а 20% плюшек. :lol: :lol: Марку нужно держать на уровне, а то свини разбегутся. :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:23

  Alex2007 написав:
  Realist написав:І щоб "два рази не вставати". Панове президенти Порошенко і Зеленський. ДЕ СУДОВА РЕФОРМА?


там где и "прийде весна - саджати будемо" ..... деревья, за 3 года - миллиард деревьев. Самые обычные деревья. https://dumskaya.net/news/milliard-dere ... al-144924/
А люди то неправильно поняли первоначальный посыл :shock:


  Realist написав:ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний


Ждем от пана Рината коммунальный банкет в следующий отопительный период, только желательно не 10, а 20% плюшек. :lol: :lol: Марку нужно держать на уровне, а то свини разбегутся. :lol: :lol:

куда ж пристроить те 20%, если акция на покупку газа может будет по аналогии с предыдущими годами - в августе?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 04:51

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:
  kluychkooleg написав:типа вчера продал, сегодня купил и вышел в 0? Да, для нервного тика достойное занятие.


заработок от 500грн на пачке (на 3 кило смородины/малины хватит)


НБУ продал по 27.55, а купил по 27.33-34.
А вы бы продали в лучшем случае по 27.42, а откупили бы по 27.40.
Не хватило бы на малину.
Чтобы делать, как ныне делает НБУ, нужно быть НБУ.


вчера после 1700 уже было 27,35
https://obmenka.od.ua/
при продаже 27,40
500грн профит
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7124739/

А если США отменят хождение своих бумажных денег что будем делать?
варианты?

Больше, чем уверен, что бумажным деньгам (всех стран) осталось недолго.
Все уверовали в интернет.
Но, батеньки, уверяю вас, что с началом заварухи какой нибудь интернета не будет в мире.
Хотя это не точно.
А что точно: мне, лично, бумажные деньги (и металлические тем более) кажутся анахронизмом в наше время. Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7124739/

А если США отменят хождение своих бумажных денег что будем делать?
варианты?

Больше, чем уверен, что бумажным деньгам (всех стран) осталось недолго.
Все уверовали в интернет.

Вы упустили ввиду очень важную деталь в статье
В Британии в обращение поступила недавно разработанная банкнота Банка Англии на 50 фунтов стерлингов с портретом математика Алана Тьюринга.

Меняют бумажные купюры на пластиковые. Хватит загонять хомячков в биток.

  Yuri_61 написав:Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.

NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 26 чер, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:10

НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:26

  BIGor написав:
  Yuri_61 написав:Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.

NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.


просто не у всех смарфонов, даже далеко не бюджетных, есть NFC
а чем неудобен NFC? Не пойму
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.

Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.

Непосетители форума так вообще наличкой платят: те что помоложе готовят сумму заранее, но всё равно потом ищут что-то "а у вас не будет двух гривен/50 копеек"; те что по старше отсчитывают сумму после того как её назовёт кассир.

Задержать всех на минуты может конечно и человек с NFC если, как недавно было передо мной в очереди, у него не хватает денег на картах, а он вместо того чтобы глянуть сумму заранее сначала платит одной, потом проверяет что денег нет и платит второй, потом проверяет что и на ней денег нет и платит третьей. Но всё же это скорей редкость, чем правило. Достал из кармана (не надо вынимать из кошелька, уже экономия секунд), приложил, считало, прошел вызов в банк, получи чек.

Самый кайф это платить часами с NFC - вообще ничего доставать не надо. Тут тоже конечно возможны случаи - у меня недавно не сработала оплата в райцентре в Чудо-маркете, а картой бесконтактно прошло. Проблема с часами и телефонами разве что в сигаретных киосках с их амбразурами и на тех АЗС где оплата кассиру в будке с опять же амбразурой - тут проще картой, без сомнений.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 26 чер, 2021 08:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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