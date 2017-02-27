Додано: Суб 26 чер, 2021 08:40

BIGor написав: NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете. NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.

Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.Непосетители форума так вообще наличкой платят: те что помоложе готовят сумму заранее, но всё равно потом ищут что-то "а у вас не будет двух гривен/50 копеек"; те что по старше отсчитывают сумму после того как её назовёт кассир.Задержать всех на минуты может конечно и человек с NFC если, как недавно было передо мной в очереди, у него не хватает денег на картах, а он вместо того чтобы глянуть сумму заранее сначала платит одной, потом проверяет что денег нет и платит второй, потом проверяет что и на ней денег нет и платит третьей. Но всё же это скорей редкость, чем правило. Достал из кармана (не надо вынимать из кошелька, уже экономия секунд), приложил, считало, прошел вызов в банк, получи чек.Самый кайф это платить часами с NFC - вообще ничего доставать не надо. Тут тоже конечно возможны случаи - у меня недавно не сработала оплата в райцентре в Чудо-маркете, а картой бесконтактно прошло. Проблема с часами и телефонами разве что в сигаретных киосках с их амбразурами и на тех АЗС где оплата кассиру в будке с опять же амбразурой - тут проще картой, без сомнений.