kluychkooleg написав:В Агриколе вроде комиссии есть.
на само деле нет, но в смутные времена спред большой
Підтверджую. Але Агріколь це полегшена версія (в плані надійності) Авалю до якого я ніяк не можу звикнути (насправді і не хочу). Тому Агріколь в цьому переліку - це швидше диверсифікація ризиків (це до теми "фонду" про яку завжди згадує Долярчик/Успіх)
Realist написав:Мені не потрібна готівка. Тобто із жодного банку я гроші не забираю. Принцип простий. Чим кращий і зручніший сервіс банку (валютообмін та ін.) тим більша сума моїх заощаджень зберігається в цьому банку. Для прикладу ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний. Пан прем'єр не рахується (Правда і підприємство яке він очолював має єдине завдання. За рахунок української екології "видоїти" максимум прибутку. Тому там особливих навиків для менеджменту не потрібно. Головне, щоб правильно виконували поставлене завдання)
Я тоже клиент ПУМБ. У меня есть дебетовая в фунтах и кредитная в гривне. Завтра изучу их. Почему-то их нет в удобной сводной таблице онлайн курсов. Это не совсем удобно. Ну и фунты онлайн менять нельзя.
Realist написав:ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний
Ждем от пана Рината коммунальный банкет в следующий отопительный период, только желательно не 10, а 20% плюшек. Марку нужно держать на уровне, а то свини разбегутся.
Realist написав:ПУМБ. У них прогрес у плані валютообміну та курсоутворення. Відповідно цьому виросла сума моїх заощаджень тут. Хоча я їхній давній клієнт. Який би не був п. Ринат, але менеджмент на свої підприємства він підбирає добротний
Ждем от пана Рината коммунальный банкет в следующий отопительный период, только желательно не 10, а 20% плюшек. Марку нужно держать на уровне, а то свини разбегутся.
куда ж пристроить те 20%, если акция на покупку газа может будет по аналогии с предыдущими годами - в августе?
А если США отменят хождение своих бумажных денег что будем делать? варианты?
Больше, чем уверен, что бумажным деньгам (всех стран) осталось недолго. Все уверовали в интернет. Но, батеньки, уверяю вас, что с началом заварухи какой нибудь интернета не будет в мире. Хотя это не точно. А что точно: мне, лично, бумажные деньги (и металлические тем более) кажутся анахронизмом в наше время. Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.
BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.
Непосетители форума так вообще наличкой платят: те что помоложе готовят сумму заранее, но всё равно потом ищут что-то "а у вас не будет двух гривен/50 копеек"; те что по старше отсчитывают сумму после того как её назовёт кассир.
Задержать всех на минуты может конечно и человек с NFC если, как недавно было передо мной в очереди, у него не хватает денег на картах, а он вместо того чтобы глянуть сумму заранее сначала платит одной, потом проверяет что денег нет и платит второй, потом проверяет что и на ней денег нет и платит третьей. Но всё же это скорей редкость, чем правило. Достал из кармана (не надо вынимать из кошелька, уже экономия секунд), приложил, считало, прошел вызов в банк, получи чек.
Самый кайф это платить часами с NFC - вообще ничего доставать не надо. Тут тоже конечно возможны случаи - у меня недавно не сработала оплата в райцентре в Чудо-маркете, а картой бесконтактно прошло. Проблема с часами и телефонами разве что в сигаретных киосках с их амбразурами и на тех АЗС где оплата кассиру в будке с опять же амбразурой - тут проще картой, без сомнений.