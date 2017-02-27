BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
А статистика говорить, що таки досить зручно:))
Онлайн і NFC-оплати поступово відвойовують лідерство у платіжних вподобаннях українців: кожна друга операція з карткою Mastercard у країні – це цифрова оплата за допомогою NFC-гаджета або ж онлайн, станом на кінець першого кварталу 2021 року. В офлайн-комерції користувачі також надають перевагу оплатам діджитал-інструментами і все частіше відмовляються від пластику. Мотиви такого переходу очевидні – платити смартфоном або годинником зручніше, швидше і безпечніше, адже гаджет завжди під рукою і передавати його нікому не потрібно. Так, згідно зі статистикою Mastercard, сьогодні вже 37% усіх безготівкових оплат у фізичному ритейлі в країні становлять NFC-транзакції – рік тому частка була на 10 п.п. нижче. Україна як і раніше стабільно входить у топ країн світу за кількістю NFC-оплат смартфонами і гаджетами з Mastercard.
Особливо стрімко при цьому продовжує набирати обертів тренд на оплати носимими пристроями: так, нещодавно Україна увійшла в трійку країн-лідерів Європи за кількістю таких оплат по картках Mastercard. Сьогодні серед доступних в Україні носимих пристроїв з NFC – годинник Garmin і фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. https://sostav.ua/publication/kozhna-dr ... 88622.html
BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
prodigy написав:кто как видит картину на ближайшие 2 недели, давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20.