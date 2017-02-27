BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
А статистика говорить, що таки досить зручно:))
Онлайн і NFC-оплати поступово відвойовують лідерство у платіжних вподобаннях українців: кожна друга операція з карткою Mastercard у країні – це цифрова оплата за допомогою NFC-гаджета або ж онлайн, станом на кінець першого кварталу 2021 року. В офлайн-комерції користувачі також надають перевагу оплатам діджитал-інструментами і все частіше відмовляються від пластику. Мотиви такого переходу очевидні – платити смартфоном або годинником зручніше, швидше і безпечніше, адже гаджет завжди під рукою і передавати його нікому не потрібно. Так, згідно зі статистикою Mastercard, сьогодні вже 37% усіх безготівкових оплат у фізичному ритейлі в країні становлять NFC-транзакції – рік тому частка була на 10 п.п. нижче. Україна як і раніше стабільно входить у топ країн світу за кількістю NFC-оплат смартфонами і гаджетами з Mastercard.
Особливо стрімко при цьому продовжує набирати обертів тренд на оплати носимими пристроями: так, нещодавно Україна увійшла в трійку країн-лідерів Європи за кількістю таких оплат по картках Mastercard. Сьогодні серед доступних в Україні носимих пристроїв з NFC – годинник Garmin і фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. https://sostav.ua/publication/kozhna-dr ... 88622.html
BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
prodigy написав:кто как видит картину на ближайшие 2 недели, давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20.
prodigy написав:кто как видит картину на ближайшие 2 недели, давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20.
ставка принята
мой прогноз похожий, не могу точно знать, когда снова достигнем уровня 27,0
может занять неделю, 10 дней думаю, что вторник/среда картина станет яснее
Yuri_61 написав:Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.
NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
просто не у всех смарфонов, даже далеко не бюджетных, есть NFC а чем неудобен NFC? Не пойму
Я все просчитывал. Есть у меня телефон с NFC и карта со смарт-пасс. 1. Карта - маленькая, плоская, удобная. В магазине с торбами в очереди достал => приложил => положил назад. 2. Телефон - обычно здоровая длинная лопата. В магазине с торбами в очереди очень трудно достать из кармана => достал, нужно разблокировать (пин, отпечаток пальца) => подтвердить => приложить => засунуть назад. Как видно оплата телефоном для меня неудобна, небезопасна, негигиенична.
BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
Бред полнейший написали. Зачем таскать кучу карт для покупки в магазине? У меня есть одна карта специально для покупок, остальные - всякие депо, зарплатные, для обмена - зачем их таскать?
vovakwasov написав:НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).
Да уж, "удачное" время выбрали, ничего не скажешь. Цены на европейском споте - рекорд за последние 13 лет (380 долларов за 1000 кубов в пересчете).
Сейчас в ПХГ около 16 млрд кубов газа. Входить в отопительный сезон нужно с объемом не менее 17 млрд, оптимально - 19-20. Вроде бы не так много нужно дозакачать, но есть нюанс. Порядка 5 млрд в ПХГ принадлежит не Нафтогазу, а частным компаниям.
Соответственно, чтобы использовать этот газ для внутриукраинских нужд, его необходимо будет оплатить по сегодняшним ценовым уровням, а не прошлогодним закупочным (которые были в 4 раза ниже). Так, или иначе, потребность в закупке составляет около 6-8 млрд кубов, что соответствует денежному выражению 2,2-3 млрд долларов.