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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7900790179027903>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.

А статистика говорить, що таки досить зручно:))
Онлайн і NFC-оплати поступово відвойовують лідерство у платіжних вподобаннях українців: кожна друга операція з карткою Mastercard у країні – це цифрова оплата за допомогою NFC-гаджета або ж онлайн, станом на кінець першого кварталу 2021 року.
В офлайн-комерції користувачі також надають перевагу оплатам діджитал-інструментами і все частіше відмовляються від пластику. Мотиви такого переходу очевидні – платити смартфоном або годинником зручніше, швидше і безпечніше, адже гаджет завжди під рукою і передавати його нікому не потрібно. Так, згідно зі статистикою Mastercard, сьогодні вже 37% усіх безготівкових оплат у фізичному ритейлі в країні становлять NFC-транзакції – рік тому частка була на 10 п.п. нижче. Україна як і раніше стабільно входить у топ країн світу за кількістю NFC-оплат смартфонами і гаджетами з Mastercard.

Особливо стрімко при цьому продовжує набирати обертів тренд на оплати носимими пристроями: так, нещодавно Україна увійшла в трійку країн-лідерів Європи за кількістю таких оплат по картках Mastercard. Сьогодні серед доступних в Україні носимих пристроїв з NFC – годинник Garmin і фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC.
https://sostav.ua/publication/kozhna-dr ... 88622.html
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:46

  BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.

Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:57

  Striker написав:а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.

И в итоге абсолютно каждое обращение к телефону - через пароль. Что в сумме даёт за день намного больше лишних действий, чем расплатиться отдельной картой :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:10

  juristkostya написав:
  Striker написав:а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.

И в итоге абсолютно каждое обращение к телефону - через пароль. Что в сумме даёт за день намного больше лишних действий, чем расплатиться отдельной картой :-)



жирный тролль Юра накинул *овна на вентилятор и понеслось, кстати это все оффтоп

переходите к валюте...кто как видит картину на ближайшие 2 недели,
давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC

не вижу голосовалки -курс доллара на 1 июля 2021? вопрос к модераторам

Одеса 27,20/27,30 вернулись к курсам на 9/10 июня...а то тут в четверг с перепугу стали обвинять Гуру который дал прогноз на 26,8-27,0

если здесь столько пугливых (или непуганых?), то зачем вам валютная ветка (купите валюту на все и положите в матрац, и завещание: вскрыть после меня :mrgreen:
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 26 чер, 2021 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:кто как видит картину на ближайшие 2 недели,
давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:22

  vitaliian написав:
  prodigy написав:кто как видит картину на ближайшие 2 недели,
давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20.



ставка принята

мой прогноз похожий, не могу точно знать, когда снова достигнем уровня 27,0

может занять неделю, 10 дней
думаю, что вторник/среда картина станет яснее

господа, делайте ставки
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:24

  Yuri_61 написав:
  BIGor написав:
  Yuri_61 написав:Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.

NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.


просто не у всех смарфонов, даже далеко не бюджетных, есть NFC
а чем неудобен NFC? Не пойму

Я все просчитывал. Есть у меня телефон с NFC и карта со смарт-пасс.
1. Карта - маленькая, плоская, удобная. В магазине с торбами в очереди достал => приложил => положил назад.
2. Телефон - обычно здоровая длинная лопата. В магазине с торбами в очереди очень трудно достать из кармана => достал, нужно разблокировать (пин, отпечаток пальца) => подтвердить => приложить => засунуть назад.
Как видно оплата телефоном для меня неудобна, небезопасна, негигиенична.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:29

  Striker написав:
  BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.

Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.

Бред полнейший написали. Зачем таскать кучу карт для покупки в магазине? У меня есть одна карта специально для покупок, остальные - всякие депо, зарплатные, для обмена - зачем их таскать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:29

  vovakwasov написав:НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).


Да уж, "удачное" время выбрали, ничего не скажешь. Цены на европейском споте - рекорд за последние 13 лет (380 долларов за 1000 кубов в пересчете).

Сейчас в ПХГ около 16 млрд кубов газа. Входить в отопительный сезон нужно с объемом не менее 17 млрд, оптимально - 19-20. Вроде бы не так много нужно дозакачать, но есть нюанс. Порядка 5 млрд в ПХГ принадлежит не Нафтогазу, а частным компаниям.

Соответственно, чтобы использовать этот газ для внутриукраинских нужд, его необходимо будет оплатить по сегодняшним ценовым уровням, а не прошлогодним закупочным (которые были в 4 раза ниже). Так, или иначе, потребность в закупке составляет около 6-8 млрд кубов, что соответствует денежному выражению 2,2-3 млрд долларов.

PS: Блумберг пишет, что в преддверии визита Меркель в Вашингтон, США и Германия начали обсуждение компенсации Украине за запуск СП2:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:36

Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
vovakwasov
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