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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:41
juristkostya написав: Striker написав:
а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
И в итоге абсолютно каждое обращение к телефону - через пароль. Что в сумме даёт за день намного больше лишних действий, чем расплатиться отдельной картой
Подавляющее большинство пользователей NFT используют и fingertip-пароли. У меня уже давно выработался рефлекс доставать смартфон для оплаты с указательным пальцем на сенсоре. Ничуть не тяжелее, чем достать карту, но гораздо более безопасно, поскольку в бесконтактной карте нет процедуры подтверждения платежа
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:30
zРадио написав: vovakwasov написав:
НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).
Да уж, "удачное" время выбрали, ничего не скажешь. Цены на европейском споте - рекорд за последние 13 лет (380 долларов за 1000 кубов в пересчете).
Стандартное время, но через действия еврогеев которые подсадили себя на газовую иглу пик сместился.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:45
unicdima написав: zРадио написав: vovakwasov написав:
НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).
Да уж, "удачное" время выбрали, ничего не скажешь. Цены на европейском споте - рекорд за последние 13 лет (380 долларов за 1000 кубов в пересчете).
Стандартное время, но через действия еврогеев которые подсадили себя на газовую иглу пик сместился.
В апреле спот был на 30% дешевле. Тогда же то ли Коболев, то ли Макогон (не вспомню) заявлял, что не закачивают, потому что дорого. Ну теперь дешево, ага...
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:47
Моя ставка на период 2 недели: 27. Дальше думаю увидем 26,5-26,8.
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