Striker написав:а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
И в итоге абсолютно каждое обращение к телефону - через пароль. Что в сумме даёт за день намного больше лишних действий, чем расплатиться отдельной картой
Подавляющее большинство пользователей NFT используют и fingertip-пароли. У меня уже давно выработался рефлекс доставать смартфон для оплаты с указательным пальцем на сенсоре. Ничуть не тяжелее, чем достать карту, но гораздо более безопасно, поскольку в бесконтактной карте нет процедуры подтверждения платежа
Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
садіть їх (смородину та агрус) не на відкритому просторі, а в саду між плодовими деревами.
п.с. Ваші переживання яскраво видають у Вас міського жителя...селяни, за звичай, переживають за картоплю
fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
садіть їх (смородину та агрус) не на відкритому просторі, а в саду між плодовими деревами.
п.с. Ваші переживання яскраво видають у Вас міського жителя...селяни, за звичай, переживають за картоплю
селяне не такие дураки, картошка 12-15грн/кг, аргус 90грн/кг, смородина 150/180грн