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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 79017902790379047905>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:41

  juristkostya написав:
  Striker написав:а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.

И в итоге абсолютно каждое обращение к телефону - через пароль. Что в сумме даёт за день намного больше лишних действий, чем расплатиться отдельной картой :-)


Подавляющее большинство пользователей NFT используют и fingertip-пароли. У меня уже давно выработался рефлекс доставать смартфон для оплаты с указательным пальцем на сенсоре. Ничуть не тяжелее, чем достать карту, но гораздо более безопасно, поскольку в бесконтактной карте нет процедуры подтверждения платежа
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:30

  zРадио написав:
  vovakwasov написав:НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).


Да уж, "удачное" время выбрали, ничего не скажешь. Цены на европейском споте - рекорд за последние 13 лет (380 долларов за 1000 кубов в пересчете).

Стандартное время, но через действия еврогеев которые подсадили себя на газовую иглу пик сместился.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:45

  unicdima написав:
  zРадио написав:
  vovakwasov написав:НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).


Да уж, "удачное" время выбрали, ничего не скажешь. Цены на европейском споте - рекорд за последние 13 лет (380 долларов за 1000 кубов в пересчете).

Стандартное время, но через действия еврогеев которые подсадили себя на газовую иглу пик сместился.


В апреле спот был на 30% дешевле. Тогда же то ли Коболев, то ли Макогон (не вспомню) заявлял, что не закачивают, потому что дорого. Ну теперь дешево, ага...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:47

Моя ставка на период 2 недели: 27. Дальше думаю увидем 26,5-26,8.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:59

Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:04

  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!



защитная сетка с затенением 90-95%

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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:04

  fin написав:Моя ставка на период 2 недели: 27. Дальше думаю увидем 26,5-26,8.


придбане по 27,00 продавали?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:06

  zРадио написав:В апреле спот был на 30% дешевле. Тогда же то ли Коболев, то ли Макогон (не вспомню) заявлял, что не закачивают, потому что дорого. Ну теперь дешево, ага...

А ты мог предвидеть, что к лету цены так скакнут?
Отож.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:08

  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!


садіть їх (смородину та агрус) не на відкритому просторі, а в саду між плодовими деревами.

п.с. Ваші переживання яскраво видають у Вас міського жителя...селяни, за звичай, переживають за картоплю :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:15

  vovakwasov написав:
  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!


садіть їх (смородину та агрус) не на відкритому просторі, а в саду між плодовими деревами.

п.с. Ваші переживання яскраво видають у Вас міського жителя...селяни, за звичай, переживають за картоплю :lol:



селяне не такие дураки, картошка 12-15грн/кг, аргус 90грн/кг, смородина 150/180грн
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