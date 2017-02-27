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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7902790379047905>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ничуть не тяжелее, чем достать карту, но гораздо более безопасно, поскольку в бесконтактной карте нет процедуры подтверждения платежа
К слову одна из причин почему в последнее время плачу форвардовской визой, а не мастером от моно - на мастере уже даже 20 литров бензина требуют ввода пин-кода.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:26

  unicdima написав:
  zРадио написав:В апреле спот был на 30% дешевле. Тогда же то ли Коболев, то ли Макогон (не вспомню) заявлял, что не закачивают, потому что дорого. Ну теперь дешево, ага...

А ты мог предвидеть, что к лету цены так скакнут?
Отож.


Так ты послушай мой ответ) А то сам спросил - сам ответил. Да, мог, и это было весьма несложно, мониторя оперативные показатели деловой активности, являющиеся одновременно предикторами динамики спроса на углеводороды. Я весной предупреждал, что сырьевые ножницы развернутся для нас в обратную сторону - импортное сырье будет дорожать, экспортное - дешеветь
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:29

  zРадио написав:
  unicdima написав:
  zРадио написав:В апреле спот был на 30% дешевле. Тогда же то ли Коболев, то ли Макогон (не вспомню) заявлял, что не закачивают, потому что дорого. Ну теперь дешево, ага...

А ты мог предвидеть, что к лету цены так скакнут?
Отож.


Так ты послушай мой ответ) А то сам спросил - сам ответил. Да, мог, и это было весьма несложно, мониторя оперативные показатели деловой активности, являющиеся одновременно предикторами динамики спроса на углеводороды. Я весной предупреждал, что сырьевые ножницы развернутся для нас в обратную сторону - импортное сырье будет дорожать, экспортное - дешеветь

Скромнее надо быть. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:33

  vovakwasov написав:
  fin написав:Моя ставка на период 2 недели: 27. Дальше думаю увидем 26,5-26,8.


придбане по 27,00 продавали?
Зачем? Никогда не продаю доллары. Только покупаю. Разве сельские жители посещают такие форумы? Конечно городской! А ягодники на 80% у меня именно между сливами и огромной яблоней. Так горят те, которые с краю и именно на южной стороне! Последний раз такое было 5 лет назад.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:40

  unicdima написав:Скромнее надо быть. :D


Это да. Но тут вопрос принципиальный - от прогноза тогда порвалось два экзальтированных лоббиста импорта, один авторитетный, второй не очень. И вот пожалуйта...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:41

  prodigy написав:селяне не такие дураки, картошка 12-15грн/кг, аргус 90грн/кг, смородина 150/180грн


не думаю, що fin, заробляє продаючи вирощену (в таких складних природних умовах) смородину та агрус...

п.с. якщо вже пішла мова про дохідність с/г культур...то повірте, що є набагато дохідніші культури порівнянно з смородиною та агрусом :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:43

  prodigy написав:вчера после 1700 уже было 27,35
https://obmenka.od.ua/
при продаже 27,40
500грн профит


Сегодня и по 27,30 есть. Но это сегодня.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:47

  vitaliy_berdinskikh написав:Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.


У меня все популярные карты в чехле телефона. Чехол с отделеними под карты.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:51

  Striker написав:
  BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.

Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.


А как реализовано "многокартие"? У меня несколько кредитных карт с кэшбеками - одной выгоднее плалить за одно, другой - за другое. Как это реализовано в NFS? Телефоном оплачиваю только заправку на ОККО, остальное - бесконтактными картами.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:53

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:кто как видит картину на ближайшие 2 недели,
давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20.



ставка принята

мой прогноз похожий, не могу точно знать, когда снова достигнем уровня 27,0

может занять неделю, 10 дней
думаю, что вторник/среда картина станет яснее

господа, делайте ставки


боковик 27.30 - 27.50
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