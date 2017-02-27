Striker написав:

BIGor написав: NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете. NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.

Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.