|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:19
zРадио написав:
Ничуть не тяжелее, чем достать карту, но гораздо более безопасно, поскольку в бесконтактной карте нет процедуры подтверждения платежа
К слову одна из причин почему в последнее время плачу форвардовской визой, а не мастером от моно - на мастере уже даже 20 литров бензина требуют ввода пин-кода.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4586
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1036 раз.
- Подякували: 618 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:26
unicdima написав: zРадио написав:
В апреле спот был на 30% дешевле. Тогда же то ли Коболев, то ли Макогон (не вспомню) заявлял, что не закачивают, потому что дорого. Ну теперь дешево, ага...
А ты мог предвидеть, что к лету цены так скакнут?
Отож.
Так ты послушай мой ответ) А то сам спросил - сам ответил. Да, мог, и это было весьма несложно, мониторя оперативные показатели деловой активности, являющиеся одновременно предикторами динамики спроса на углеводороды. Я весной предупреждал, что сырьевые ножницы развернутся для нас в обратную сторону - импортное сырье будет дорожать, экспортное - дешеветь
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10301
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2244 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:29
zРадио написав: unicdima написав: zРадио написав:
В апреле спот был на 30% дешевле. Тогда же то ли Коболев, то ли Макогон (не вспомню) заявлял, что не закачивают, потому что дорого. Ну теперь дешево, ага...
А ты мог предвидеть, что к лету цены так скакнут?
Отож.
Так ты послушай мой ответ) А то сам спросил - сам ответил. Да, мог, и это было весьма несложно, мониторя оперативные показатели деловой активности, являющиеся одновременно предикторами динамики спроса на углеводороды. Я весной предупреждал, что сырьевые ножницы развернутся для нас в обратную сторону - импортное сырье будет дорожать, экспортное - дешеветь
Скромнее надо быть.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:33
vovakwasov написав: fin написав:
Моя ставка на период 2 недели: 27. Дальше думаю увидем 26,5-26,8.
придбане по 27,00 продавали?
Зачем? Никогда не продаю доллары. Только покупаю. Разве сельские жители посещают такие форумы? Конечно городской! А ягодники на 80% у меня именно между сливами и огромной яблоней. Так горят те, которые с краю и именно на южной стороне! Последний раз такое было 5 лет назад.
-
fin
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:40
unicdima написав:
Скромнее надо быть.
Это да. Но тут вопрос принципиальный - от прогноза тогда порвалось два экзальтированных лоббиста импорта, один авторитетный, второй не очень. И вот пожалуйта...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10301
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2244 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:41
prodigy написав:
селяне не такие дураки, картошка 12-15грн/кг, аргус 90грн/кг, смородина 150/180грн
не думаю, що fin, заробляє продаючи вирощену (в таких складних природних умовах) смородину та агрус...
п.с. якщо вже пішла мова про дохідність с/г культур...то повірте, що є набагато дохідніші культури порівнянно з смородиною та агрусом
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:43
Сегодня и по 27,30 есть. Но это сегодня.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:47
vitaliy_berdinskikh написав:
Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.
У меня все популярные карты в чехле телефона. Чехол с отделеними под карты.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:51
Striker написав: BIGor написав:
NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
А как реализовано "многокартие"? У меня несколько кредитных карт с кэшбеками - одной выгоднее плалить за одно, другой - за другое. Как это реализовано в NFS? Телефоном оплачиваю только заправку на ОККО, остальное - бесконтактными картами.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:53
prodigy написав: vitaliian написав: prodigy написав:
кто как видит картину на ближайшие 2 недели,
давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20
.
ставка принята
мой прогноз похожий, не могу точно знать, когда снова достигнем уровня 27,0
может занять неделю, 10 дней
думаю, что вторник/среда картина станет яснее
господа, делайте ставки
боковик 27.30 - 27.50
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26503
|3634145
|
|
|7542
|1825275
|
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
|
|942
|239151
|
|