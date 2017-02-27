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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:55
zРадио написав: juristkostya написав: Striker написав:
а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
И в итоге абсолютно каждое обращение к телефону - через пароль. Что в сумме даёт за день намного больше лишних действий, чем расплатиться отдельной картой
Подавляющее большинство пользователей NFT используют и fingertip-пароли. У меня уже давно выработался рефлекс доставать смартфон для оплаты с указательным пальцем на сенсоре. Ничуть не тяжелее, чем достать карту, но гораздо более безопасно, поскольку в бесконтактной карте нет процедуры подтверждения платежа
на самом деле есть, нет только на малых суммах
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Додано: Суб 26 чер, 2021 11:57
fin написав:
Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
Все выкорчевать и засеять травой. Смородину и крыжовник покупать на базаре.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:00
vovakwasov написав: prodigy написав:
селяне не такие дураки, картошка 12-15грн/кг, аргус 90грн/кг, смородина 150/180грн
не думаю, що fin, заробляє продаючи вирощену (в таких складних природних умовах) смородину та агрус...
п.с. якщо вже пішла мова про дохідність с/г культур...то повірте, що є набагато дохідніші культури порівнянно з смородиною та агрусом
это та, которая "не наркотик"?
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04
kluychkooleg написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.
У меня все популярные карты в чехле телефона. Чехол с отделеними под карты.
и ключи от квартиры туда же.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:17
kmm3 написав:
Кожного разу, коли заходжу на форум, чомусь згадується допис одного "спекулянта", де він був "довольний, як слон", бо купив долари десь місяць тому по 28 з копійками
Як ти там, слонику?
По логіці після вашого коментаря повинен вилізти юрист-заправщик костя і зробити зауваження, що один я займаюся такими спогадами, бо його це турбує! А так ви праві, більшість за свої слова абсолютно не відповідає, або забуває про них!
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:19
kluychkooleg написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.
У меня все популярные карты в чехле телефона. Чехол с отделеними под карты.
Я конечно немного извращенец, но у меня семь гривневых карт. Знаю людей у которых их 15. Даже в кошельке это отдельные кармашки для часто используемых которые конечно же со временем меняются местами и поскольку все черные то поиск нужной занимает время. Плюс отдельный карман для тех кто в резерве.
Я не говорю что у всех такие проблемы, я лишь про то что NFC для меня удобней.-Сменить в кошельке гугля/апле основную карту дело нескольких секунд. Зато потом пожно платить просто по принципу "достал-приложил-спрятал", что не получится если карт хотя бы две.
Плюс как говорил не только я - оплата не требует подтверждения пин-кодом при крупных покупках: у апле это вообще идеально сделано, на адроиде чуть-чуть сложнее поскольку надо разблокировать телефон.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:22
kluychkooleg написав: fin написав:
Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
Все выкорчевать и засеять травой. Смородину и крыжовник покупать на базаре.
Вы не поймёте. Это для души. Своими руками, получаешь моральное удовольствие. Причем тут базар?
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