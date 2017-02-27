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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7902790379047905
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:55

  zРадио написав:
  juristkostya написав:
  Striker написав:а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.

И в итоге абсолютно каждое обращение к телефону - через пароль. Что в сумме даёт за день намного больше лишних действий, чем расплатиться отдельной картой :-)


Подавляющее большинство пользователей NFT используют и fingertip-пароли. У меня уже давно выработался рефлекс доставать смартфон для оплаты с указательным пальцем на сенсоре. Ничуть не тяжелее, чем достать карту, но гораздо более безопасно, поскольку в бесконтактной карте нет процедуры подтверждения платежа


на самом деле есть, нет только на малых суммах
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:57

  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!


Все выкорчевать и засеять травой. Смородину и крыжовник покупать на базаре.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:00

  vovakwasov написав:
  prodigy написав:селяне не такие дураки, картошка 12-15грн/кг, аргус 90грн/кг, смородина 150/180грн


не думаю, що fin, заробляє продаючи вирощену (в таких складних природних умовах) смородину та агрус...

п.с. якщо вже пішла мова про дохідність с/г культур...то повірте, що є набагато дохідніші культури порівнянно з смородиною та агрусом :lol:


это та, которая "не наркотик"? :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04

  kluychkooleg написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.


У меня все популярные карты в чехле телефона. Чехол с отделеними под карты.

и ключи от квартиры туда же.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:17

  kmm3 написав:Кожного разу, коли заходжу на форум, чомусь згадується допис одного "спекулянта", де він був "довольний, як слон", бо купив долари десь місяць тому по 28 з копійками :)
Як ти там, слонику?

По логіці після вашого коментаря повинен вилізти юрист-заправщик костя і зробити зауваження, що один я займаюся такими спогадами, бо його це турбує! А так ви праві, більшість за свої слова абсолютно не відповідає, або забуває про них!
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:19

  kluychkooleg написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Если карта одна - то примерный паритет "достать карту" и "достать телефон". Если карт много, а среди посетителей форума у большинства скорей всего их минимум две - уже телефоном чуть проще.


У меня все популярные карты в чехле телефона. Чехол с отделеними под карты.

Я конечно немного извращенец, но у меня семь гривневых карт. Знаю людей у которых их 15. Даже в кошельке это отдельные кармашки для часто используемых которые конечно же со временем меняются местами и поскольку все черные то поиск нужной занимает время. Плюс отдельный карман для тех кто в резерве.

Я не говорю что у всех такие проблемы, я лишь про то что NFC для меня удобней.-Сменить в кошельке гугля/апле основную карту дело нескольких секунд. Зато потом пожно платить просто по принципу "достал-приложил-спрятал", что не получится если карт хотя бы две.
Плюс как говорил не только я - оплата не требует подтверждения пин-кодом при крупных покупках: у апле это вообще идеально сделано, на адроиде чуть-чуть сложнее поскольку надо разблокировать телефон.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:22

  kluychkooleg написав:
  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!


Все выкорчевать и засеять травой. Смородину и крыжовник покупать на базаре.
Вы не поймёте. Это для души. Своими руками, получаешь моральное удовольствие. Причем тут базар?
fin
 
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