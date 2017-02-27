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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 79047905790679077908>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kreuz написав:Оце так офтоп пішов.

Так выходной же.

Нас в пятницу на митинге с заказчиком шутливо подкололи по поводу выходного в понедельник что де он посвящен выходу сборной в 1/8. :mrgreen: А там люди ваще из Америки, удивительно что они знаю про Евро.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=oaeMQ6dPj_s&t=2s
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

BIGor написав:
  Yuri_61 написав:
  BIGor написав:NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.


просто не у всех смарфонов, даже далеко не бюджетных, есть NFC
а чем неудобен NFC? Не пойму

Я все просчитывал. Есть у меня телефон с NFC и карта со смарт-пасс.
1. Карта - маленькая, плоская, удобная. В магазине с торбами в очереди достал => приложил => положил назад.
2. Телефон - обычно здоровая длинная лопата. В магазине с торбами в очереди очень трудно достать из кармана => достал, нужно разблокировать (пин, отпечаток пальца) => подтвердить => приложить => засунуть назад.
Как видно оплата телефоном для меня неудобна, небезопасна, негигиенична.

У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:48

  kluychkooleg написав:
  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!


Все выкорчевать и засеять травой. Смородину и крыжовник покупать на базаре.


Все просто,если не мешают деревья,та даже если и мешают,срочно на хоз. рынок там продаются сети с разным числом затемнения.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kreuz написав:Оце так офтоп пішов.

Так выходной же.

Нас в пятницу на митинге с заказчиком шутливо подкололи по поводу выходного в понедельник что де он посвящен выходу сборной в 1/8. :mrgreen: А там люди ваще из Америки, удивительно что они знаю про Евро.

Іноді треба скидатися дурнем, щоб трошки підфартило, як нашим ногам'ячникам :mrgreen:

А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:54

  kluychkooleg написав:
  yama написав:
  kluychkooleg написав:В Агриколе вроде комиссии есть.
на само деле нет, но в смутные времена спред большой


Ну может платное заведение карт. Что-то меня в свое время остановило, не помню что. Агриколь теоретически может быть инетересен по Евро.

три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:56

  kreuz написав:Оце так офтоп пішов. Треба ж диверсифікувати ризики: ключі окремо, гаманець із картками окремо, телефон окремо.

Повертаючись до теми, хочеться трохи пожалітися, що учора хотів трохи долярів продати Укргазу по 27.37 грн, а він касу зачинив о 16:00, бо п'ятниця. Певно знову щось або хтось мене відводить від спекуляцій, як і взимку було, коли гривні в обмінці не стало по 28.49 грн...

В понеділок День Конституції. З чим я вас всіх і вітаю! Відповідно багато підприємств перед державним святом із довгими вихідними наказом скорочує робочий день на 1 годину. Тому можливо тут "зради" не має. Плюс така оказія - це для вас має бути додатковий стимул переходити в онлайн.
  kreuz написав:А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...

Чув про це, але не доводилось скористатись. І якщо чесно - не цікава тема в масштабі одного банку. От якби це було можливо між кількома банками. Оце була б інша історія.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:05

  Realist написав:
  kreuz написав:Оце так офтоп пішов. Треба ж диверсифікувати ризики: ключі окремо, гаманець із картками окремо, телефон окремо.

Повертаючись до теми, хочеться трохи пожалітися, що учора хотів трохи долярів продати Укргазу по 27.37 грн, а він касу зачинив о 16:00, бо п'ятниця. Певно знову щось або хтось мене відводить від спекуляцій, як і взимку було, коли гривні в обмінці не стало по 28.49 грн...

В понеділок День Конституції. З чим я вас всіх і вітаю! Відповідно багато підприємств перед державним святом із довгими вихідними наказом скорочує робочий день на 1 годину. Тому можливо тут "зради" не має. Плюс така оказія - це для вас має бути додатковий стимул переходити в онлайн.

Я зради тут не вбачаю, може якраз навпаки? В Укргазі завжди п'ятниця коротка. А стосовно переходу в онлайн то я й радий би (на купівлю ногами гривні не ношу), рахунки маю, але ж як тут не втратити оперативний доступ до валюти? Її ж за першою вимогою можуть і не дати, а онлайн перекинути в інший банк зась...
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:05

  Faceless написав:У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно

Смартфон - гробина, таскать которую лично у меня нет ни малейшего желания. В основном валяется в шкафу. Для звонков пользуюсь удобньім кнопочньім телефоном...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно

Смартфон - гробина, таскать которую лично у меня нет ни малейшего желания. В основном валяется в шкафу. Для звонков пользуюсь удобньім кнопочньім телефоном...
"Кожному - своє. Так було написано на воротях Бухєнвальда"
:mrgreen:

P. S. Далеко не все смартфоны громоздкие
Faceless
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