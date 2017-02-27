|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:34
kreuz написав:
Оце так офтоп пішов.
Так выходной же.
Нас в пятницу на митинге с заказчиком шутливо подкололи по поводу выходного в понедельник что де он посвящен выходу сборной в 1/8.
А там люди ваще из Америки, удивительно что они знаю про Евро.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4587
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1037 раз.
- Подякували: 618 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:39
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3625
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7320 раз.
- Подякували: 798 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:44
BIGor написав: Yuri_61 написав: BIGor написав:
NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
просто не у всех смарфонов, даже далеко не бюджетных, есть NFC
а чем неудобен NFC? Не пойму
Я все просчитывал. Есть у меня телефон с NFC и карта со смарт-пасс.
1. Карта - маленькая, плоская, удобная. В магазине с торбами в очереди достал => приложил => положил назад.
2. Телефон - обычно здоровая длинная лопата. В магазине с торбами в очереди очень трудно достать из кармана => достал, нужно разблокировать (пин, отпечаток пальца) => подтвердить => приложить => засунуть назад.
Как видно оплата телефоном для меня неудобна, небезопасна, негигиенична.
У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29352
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1233 раз.
- Подякували: 7129 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:48
kluychkooleg написав: fin написав:
Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
Все выкорчевать и засеять травой. Смородину и крыжовник покупать на базаре.
Все просто,если не мешают деревья,та даже если и мешают,срочно на хоз. рынок там продаются сети с разным числом затемнения.
-
shatenerbi
-
-
- Повідомлень: 1452
- З нами з: 01.07.12
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:50
vitaliy_berdinskikh написав: kreuz написав:
Оце так офтоп пішов.
Так выходной же.
Нас в пятницу на митинге с заказчиком шутливо подкололи по поводу выходного в понедельник что де он посвящен выходу сборной в 1/8.
А там люди ваще из Америки, удивительно что они знаю про Евро.
Іноді треба скидатися дурнем, щоб трошки підфартило, як нашим ногам'ячникам
А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3058
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:54
kluychkooleg написав: yama написав: kluychkooleg написав:
В Агриколе вроде комиссии есть.
на само деле нет, но в смутные времена спред большой
Ну может платное заведение карт. Что-то меня в свое время остановило, не помню что. Агриколь теоретически может быть инетересен по Евро.
три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3625
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7320 раз.
- Подякували: 798 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:56
kreuz написав:
Оце так офтоп пішов. Треба ж диверсифікувати ризики: ключі окремо, гаманець із картками окремо, телефон окремо.
Повертаючись до теми, хочеться трохи пожалітися, що учора хотів трохи долярів продати Укргазу по 27.37 грн, а він касу зачинив о 16:00, бо п'ятниця. Певно знову щось або хтось мене відводить від спекуляцій, як і взимку було, коли гривні в обмінці не стало по 28.49 грн...
В понеділок День Конституції. З чим я вас всіх і вітаю! Відповідно багато підприємств перед державним святом із довгими вихідними наказом скорочує робочий день на 1 годину. Тому можливо тут "зради" не має. Плюс така оказія - це для вас має бути додатковий стимул переходити в онлайн.
kreuz написав:
А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...
Чув про це, але не доводилось скористатись. І якщо чесно - не цікава тема в масштабі одного банку. От якби це було можливо між кількома банками. Оце була б інша історія.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1141
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 1229 раз.
- Подякували: 1159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:05
Realist написав: kreuz написав:
Оце так офтоп пішов. Треба ж диверсифікувати ризики: ключі окремо, гаманець із картками окремо, телефон окремо.
Повертаючись до теми, хочеться трохи пожалітися, що учора хотів трохи долярів продати Укргазу по 27.37 грн, а він касу зачинив о 16:00, бо п'ятниця. Певно знову щось або хтось мене відводить від спекуляцій, як і взимку було, коли гривні в обмінці не стало по 28.49 грн...
В понеділок День Конституції. З чим я вас всіх і вітаю! Відповідно багато підприємств перед державним святом із довгими вихідними наказом скорочує робочий день на 1 годину. Тому можливо тут "зради" не має. Плюс така оказія - це для вас має бути додатковий стимул переходити в онлайн.
Я зради тут не вбачаю, може якраз навпаки? В Укргазі завжди п'ятниця коротка. А стосовно переходу в онлайн то я й радий би (на купівлю ногами гривні не ношу), рахунки маю, але ж як тут не втратити оперативний доступ до валюти? Її ж за першою вимогою можуть і не дати, а онлайн перекинути в інший банк зась...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3058
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:05
Faceless написав:
У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно
Смартфон - гробина, таскать которую лично у меня нет ни малейшего желания. В основном валяется в шкафу. Для звонков пользуюсь удобньім кнопочньім телефоном...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 865
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 446 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:08
sergey_sryvkin написав: Faceless написав:
У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно
Смартфон - гробина, таскать которую лично у меня нет ни малейшего желания. В основном валяется в шкафу. Для звонков пользуюсь удобньім кнопочньім телефоном...
"Кожному - своє. Так було написано на воротях Бухєнвальда"
P. S. Далеко не все смартфоны громоздкие
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29352
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1233 раз.
- Подякували: 7129 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26503
|3634399
|
|
|7542
|1825323
|
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
|
|942
|239153
|
|