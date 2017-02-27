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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:09
Искатель написав:
Свежая цифра МБ 27,50/27,54.
Люди говорят, НДС пошел, и те,кто получает, сразу в доллар переводят.
я вот борюсь с этим заблуждением, но как с ветряными мельницами
нафиг экспортерам валюта??? ее у них и так навалом. максимум, могут придержать продажи, и то масштабно я в это не верю.
поправьте меня, но юрики не могут просто так купить валюту - нужен повод, то бишь оплата импорта или какой другой.
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Shaman
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12
sergey_sryvkin написав: Faceless написав:
У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно
Смартфон - гробина, таскать которую лично у меня нет ни малейшего желания. В основном валяется в шкафу. Для звонков пользуюсь удобньім кнопочньім телефоном...
а мессенджеры, почта, моб банкинг?
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Shaman
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12
fin написав: kluychkooleg написав: fin написав:
Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
Все выкорчевать и засеять травой. Смородину и крыжовник покупать на базаре.
Вы не поймёте. Это для души. Своими руками, получаешь моральное удовольствие. Причем тут базар?
Ну, если удовольствие, то да. В редкие визиты на свою дачу я предпочитаю почитать книгу в шезлонге. Ничто окультуренное у меня просто не выживет.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:13
Striker написав: BIGor написав:
NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
подскажите пожалуйста что бы NFC работал карта должна быть с PayPass ?
Карату без PayPass можно внести в телефон ?
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yama
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:16
yama написав:
три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад
вот, теперь понимаю, что меня отвратило. 20 грн - не деньги, но вот эти все запутанные условия... Люблю, когда все просто.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:17
BIGor написав:
Бред полнейший написали. Зачем таскать кучу карт для покупки в магазине? У меня есть одна карта специально для покупок, остальные - всякие депо, зарплатные, для обмена - зачем их таскать?
никогда не знаешь какая тебе карта пригодиться проще таскать все с собой , оп дали зарплату а зарплатка дома и фиг без СVV деньги директом перекинешь на моно например . Вы каждое утро 5 минут думаете и анализируете какие карты могут сегодня пригодиться а какие оставить дома? или еще хуже перед каждым выходом из дома . По этому обычно люди в лопатнике носят все карты в том числе скидочные вместе.
kluychkooleg написав: yama написав:
три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад
вот, теперь понимаю, что меня отвратило. 20 грн - не деньги, но вот эти все запутанные условия... Люблю, когда все просто.
выбора нет , у меня это зарплатка
и да у нас зарплатное рабство
Востаннє редагувалось yama
в Суб 26 чер, 2021 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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yama
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:17
yama написав: Striker написав: BIGor написав:
NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
подскажите пожалуйста что бы NFC работал карта должна быть с PayPass ?
Карату без PayPass можно внести в телефон ?
Можна внести навіть картку, котра не існує фізично, не кажучи вже про неопейпешені...
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kreuz
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:17
yama написав: Striker написав: BIGor написав:
NFC неудобен, просто физической безконтактной картой намного удобнее расплачиваться. Гляньте сколько людей расплачиваются телефонами и сколько безконтакнтыми картами - и все поймете.
Бред полнейший написали. Просто старшее поколение в большинстве своём боится всего нового, а тем более телефона с каким-то неизвестным им словом NFC. Тот, кто осознал преимущества безналичных оплат хотя бы картой с чипом - тот уже большой молодец. А телефон с NFC это ещё на уровень выше, как в плане удобства, так и в плане безопасности. Так как не нужно таскать с собой кучу карт, которые можно потерять, а на телефоне можно поставить блокировку по отпечатку или паролю и никто не сможет попасть в GPay или Apple Pay.
подскажите пожалуйста что бы NFC работал карта должна быть с PayPass ?
Карату без PayPass можно внести в телефон ?
Это не связано вообще никак
Нужно, что этот сервис поддерживал банк, и только
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Faceless
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:23
kreuz написав: Realist написав: kreuz написав:
Оце так офтоп пішов. Треба ж диверсифікувати ризики: ключі окремо, гаманець із картками окремо, телефон окремо.
Повертаючись до теми, хочеться трохи пожалітися, що учора хотів трохи долярів продати Укргазу по 27.37 грн, а він касу зачинив о 16:00, бо п'ятниця. Певно знову щось або хтось мене відводить від спекуляцій, як і взимку було, коли гривні в обмінці не стало по 28.49 грн...
В понеділок День Конституції. З чим я вас всіх і вітаю! Відповідно багато підприємств перед державним святом із довгими вихідними наказом скорочує робочий день на 1 годину. Тому можливо тут "зради" не має. Плюс така оказія - це для вас має бути додатковий стимул переходити в онлайн.
Я зради тут не вбачаю, може якраз навпаки? В Укргазі завжди п'ятниця коротка. А стосовно переходу в онлайн то я й радий би (на купівлю ногами гривні не ношу), рахунки маю, але ж як тут не втратити оперативний доступ до валюти? Її ж за першою вимогою можуть і не дати, а онлайн перекинути в інший банк зась...
надо просто иметь больше валюты
по фонду на каждый банк и запас дома или в ячейке
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 26 чер, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:28
yama написав:
По этому обычно люди в лопатнике носят все карты в том числе скидочные вместе.
У меня в лопатник не влезут, да и не ношу его с начала короны.
Есть удобная поясная сумка.
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kluychkooleg
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