Додано: Суб 26 чер, 2021 13:48

yama написав: kluychkooleg написав: yama написав: три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад



вот, теперь понимаю, что меня отвратило. 20 грн - не деньги, но вот эти все запутанные условия... Люблю, когда все просто. вот, теперь понимаю, что меня отвратило. 20 грн - не деньги, но вот эти все запутанные условия... Люблю, когда все просто.

выбора нет , у меня это зарплатка и да у нас зарплатное рабство выбора нет , у меня это зарплаткаи да у нас зарплатное рабство

на самом деле нетпросто пока еще нет много желающих покачать свои права.причин две - неготовность бухгалтерии, точнее бухг ПО, формировать выплату зп по сотрудникам по разным банкам. проще один-два реестра по банковским зп проектам.второе - банки еще навязывают в кредит договорах условия выплаты зп через банк, хотя это незаконно.но процесс идет. уже есть пара сотрудников, которые отказались от зп карт. они пока мучаются с кешем. может будут первыми ласточками.кстати, при зп проекте, комиссию платит предприятие. а в индивидуальных случаях - это будут затраты сотрудников. часть это остановит