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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:28
fin написав:
Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
Всем Привет !
Отдельно , ВСЕМ ЗДоровья и Ума не малого !
Старина , я ненавижу дачу , так как на ней приходиться вкалывать .
Теща указания дает , жена .
Так вот ,купил такую зеленую плотную синтетическую ткань и закрыл красную , черную смородину , помидоры .......огурцы спрятал в винограде .....сами потянуться куда надо .
Если полить то только после 20 часов , иначе все сгорит , спечется .
П ...лять никогда не думал ,что буду давать советы по саду .
(СЧИТАЙТЕ ВПАЛ В МАРАЗМ )
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холява
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:30
prodigy написав: vitaliian написав: prodigy написав:
кто как видит картину на ближайшие 2 недели,
давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20
.
ставка принята
мой прогноз похожий, не могу точно знать, когда снова достигнем уровня 27,0
может занять неделю, 10 дней
думаю, что вторник/среда картина станет яснее
господа, делайте ставки
Рискну ошибиться в очередной раз - 27.0-27.3 на ближайшую неделю
Угадать курс практически нереально. Поведение НБУ с 17-го (в т.ч. решение по ставке) по 25-е очень явно показывает заказной характер курса или, как минимум, непрофессионализм. Пятница показала, что есть надежда, что заказ выполнен, и НБУ вернется к своим обязанностям, а именно "забезпечення стабільності грошової одиниці".
ПС. Я так пониманию, "інфляційної цілі – 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 в.п." успешно провалены НБУ.
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oleg49
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:31
холява написав: fin написав:
Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
Всем Привет !
Отдельно , ВСЕМ ЗДоровья и Ума не малого !
Старина , я ненавижу дачу , так как на ней приходиться вкалывать .
Теща указания дает , жена .
Так вот ,купил такую зеленую плотную синтетическую ткань и закрыл красную , черную смородину , помидоры .......огурцы спрятал в винограде .....сами потянуться куда надо .
Если полить то только после 20 часов , иначе все сгорит , спечется .
П ...лять никогда не думал ,что буду давать советы по саду .
(СЧИТАЙТЕ ВПАЛ В МАРАЗМ )
В старости многих к земле тянет. У меня отец всю жизнь был технарем, а после 70-ти из сада не вылазит. А физически работать полезно, но только тогда, когда в кайф.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:37
kluychkooleg написав: холява написав: fin написав:
Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!
Всем Привет !
Отдельно , ВСЕМ ЗДоровья и Ума не малого !
Старина , я ненавижу дачу , так как на ней приходиться вкалывать .
Теща указания дает , жена .
Так вот ,купил такую зеленую плотную синтетическую ткань и закрыл красную , черную смородину , помидоры .......огурцы спрятал в винограде .....сами потянуться куда надо .
Если полить то только после 20 часов , иначе все сгорит , спечется .
П ...лять никогда не думал ,что буду давать советы по саду .
(СЧИТАЙТЕ ВПАЛ В МАРАЗМ )
В старости многих к земле тянет. У меня отец всю жизнь был технарем, а после 70-ти из сада не вылазит. А физически работать полезно, но только тогда, когда в кайф.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАЙФ НА ДАЧЕ -ЭТО ДУШ ХОЛОДНЫЙ .
А с чего Вы взяли что я старый и меня к земле тянет ?
Бодрейшего настроения Вам и Удачи .
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холява
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:40
Schmit написав: gritzko написав:Успіх
То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?
Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного
декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).
Все веселье начнется потом, когда закончится период добровольного декларирования.
І що такого почнеться?! Цікаво, що почалося після того як нардепи задекларували були сотні мільйонів готівки і на сотні мільйонів майна?!
Як було - так і буде!
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:48
yama написав: kluychkooleg написав: yama написав:
три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад
вот, теперь понимаю, что меня отвратило. 20 грн - не деньги, но вот эти все запутанные условия... Люблю, когда все просто.
выбора нет , у меня это зарплатка
и да у нас зарплатное рабство
на самом деле нет
просто пока еще нет много желающих покачать свои права.
причин две - неготовность бухгалтерии, точнее бухг ПО, формировать выплату зп по сотрудникам по разным банкам. проще один-два реестра по банковским зп проектам.
второе - банки еще навязывают в кредит договорах условия выплаты зп через банк, хотя это незаконно.
но процесс идет. уже есть пара сотрудников, которые отказались от зп карт. они пока мучаются с кешем. может будут первыми ласточками.
кстати, при зп проекте, комиссию платит предприятие. а в индивидуальных случаях - это будут затраты сотрудников. часть это остановит
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:53
fin написав:
Моя ставка на период 2 недели: 27. Дальше думаю увидем 26,5-26,8.
Положительный посыл отправляю в поддержку. Слова Ваши, да до Бога!
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:54
На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.
В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.
зі. я до чого? гривас на 24!
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Додано: Суб 26 чер, 2021 14:28
kluychkooleg написав:
Сегодня и по 27,30 есть. Но это сегодня.
сегодня уже есть 27,15/27,27 (и это еще не вечер)
кто сказал, что проданную валюту надо откупить в течении 24ч (так вьетнамцы работали 10 лет назад (купил валюту и избавься до вечера, в дом несли только гривну, т.е. на работу им с гривной выходить))
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Додано: Суб 26 чер, 2021 14:31
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