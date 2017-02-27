RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7906790779087909>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:28

  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!


Всем Привет !
Отдельно , ВСЕМ ЗДоровья и Ума не малого !


Старина , я ненавижу дачу , так как на ней приходиться вкалывать .
Теща указания дает , жена .
Так вот ,купил такую зеленую плотную синтетическую ткань и закрыл красную , черную смородину , помидоры .......огурцы спрятал в винограде .....сами потянуться куда надо .
Если полить то только после 20 часов , иначе все сгорит , спечется .
П ...лять никогда не думал ,что буду давать советы по саду .
(СЧИТАЙТЕ ВПАЛ В МАРАЗМ )
холява
2
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3185 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:30

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:кто как видит картину на ближайшие 2 недели,
давайте обсуждать/дискутировать основную тему ветки, а не NFC
для валюты выходной. я вижу тренд на 27 в ближайшую неделю, на 2 недели давать прогнозы стало сложно, никто не знает сколько нац.банк намерен выкупить валюты в этом сезоне, с такими аппетитами и до 28 можем дойти. Есть предположение что будет выкупать по максимуму, но чтобы оставаться в коридоре 26,70-27,20.



ставка принята

мой прогноз похожий, не могу точно знать, когда снова достигнем уровня 27,0

может занять неделю, 10 дней
думаю, что вторник/среда картина станет яснее

господа, делайте ставки


Рискну ошибиться в очередной раз - 27.0-27.3 на ближайшую неделю
Угадать курс практически нереально. Поведение НБУ с 17-го (в т.ч. решение по ставке) по 25-е очень явно показывает заказной характер курса или, как минимум, непрофессионализм. Пятница показала, что есть надежда, что заказ выполнен, и НБУ вернется к своим обязанностям, а именно "забезпечення стабільності грошової одиниці".

ПС. Я так пониманию, "інфляційної цілі – 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 в.п." успешно провалены НБУ.
oleg49
 
Повідомлень: 289
З нами з: 22.10.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:31

  холява написав:
  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!


Всем Привет !
Отдельно , ВСЕМ ЗДоровья и Ума не малого !


Старина , я ненавижу дачу , так как на ней приходиться вкалывать .
Теща указания дает , жена .
Так вот ,купил такую зеленую плотную синтетическую ткань и закрыл красную , черную смородину , помидоры .......огурцы спрятал в винограде .....сами потянуться куда надо .
Если полить то только после 20 часов , иначе все сгорит , спечется .
П ...лять никогда не думал ,что буду давать советы по саду .
(СЧИТАЙТЕ ВПАЛ В МАРАЗМ )


В старости многих к земле тянет. У меня отец всю жизнь был технарем, а после 70-ти из сада не вылазит. А физически работать полезно, но только тогда, когда в кайф.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 30.12.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:37

  kluychkooleg написав:
  холява написав:
  fin написав:Меня сейчас больше волнует не курс доллара, а мои кусты черной смородины и крыжовника на даче. От этой жары и солнца просто пекутся и варятся ягоды. И ума не приложу как защитить их от этого солнца и парноты!


Всем Привет !
Отдельно , ВСЕМ ЗДоровья и Ума не малого !


Старина , я ненавижу дачу , так как на ней приходиться вкалывать .
Теща указания дает , жена .
Так вот ,купил такую зеленую плотную синтетическую ткань и закрыл красную , черную смородину , помидоры .......огурцы спрятал в винограде .....сами потянуться куда надо .
Если полить то только после 20 часов , иначе все сгорит , спечется .
П ...лять никогда не думал ,что буду давать советы по саду .
(СЧИТАЙТЕ ВПАЛ В МАРАЗМ )


В старости многих к земле тянет. У меня отец всю жизнь был технарем, а после 70-ти из сада не вылазит. А физически работать полезно, но только тогда, когда в кайф.


САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАЙФ НА ДАЧЕ -ЭТО ДУШ ХОЛОДНЫЙ .

А с чего Вы взяли что я старый и меня к земле тянет ?

Бодрейшего настроения Вам и Удачи .
холява
2
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3185 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:40

  Schmit написав:
  gritzko написав:Успіх
То поясніть в двох словах - що, ще поверх всього треба буде відкашляти 5%, чи що?

Там чітко написано:
"... одноразового (спеціального) добровільного декларування ..."
тобто не хочеш — не декларуй (не плати).

Все веселье начнется потом, когда закончится период добровольного декларирования.

І що такого почнеться?! Цікаво, що почалося після того як нардепи задекларували були сотні мільйонів готівки і на сотні мільйонів майна?!
Як було - так і буде!
Qwerty
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 25.02.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:48

  yama написав:
  kluychkooleg написав:
  yama написав:три любых оплаты картой в месяц или 20 грн\мес абонплата или остаток 3000 грн\мес , пейпаса нету, это напрягает, пей пас дают при условии какого то дикого количества оплат в месяц 10 или 15. Валютный текущий счет бесплатно , снятие тоже так было около года назад


вот, теперь понимаю, что меня отвратило. 20 грн - не деньги, но вот эти все запутанные условия... Люблю, когда все просто.

выбора нет , у меня это зарплатка :oops: и да у нас зарплатное рабство

на самом деле нет :) просто пока еще нет много желающих покачать свои права.
причин две - неготовность бухгалтерии, точнее бухг ПО, формировать выплату зп по сотрудникам по разным банкам. проще один-два реестра по банковским зп проектам.
второе - банки еще навязывают в кредит договорах условия выплаты зп через банк, хотя это незаконно.

но процесс идет. уже есть пара сотрудников, которые отказались от зп карт. они пока мучаются с кешем. может будут первыми ласточками.
кстати, при зп проекте, комиссию платит предприятие. а в индивидуальных случаях - это будут затраты сотрудников. часть это остановит :)
Shaman
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 29.09.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:53

  fin написав:Моя ставка на период 2 недели: 27. Дальше думаю увидем 26,5-26,8.

Положительный посыл отправляю в поддержку. Слова Ваши, да до Бога! :D
GDV29
 
Повідомлень: 426
З нами з: 25.11.13
Подякував: 610 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:54

Справимось? ))

На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.

В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.


зі. я до чого? гривас на 24! :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 14:28

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:вчера после 1700 уже было 27,35
https://obmenka.od.ua/
при продаже 27,40
500грн профит


Сегодня и по 27,30 есть. Но это сегодня.


сегодня уже есть 27,15/27,27 (и это еще не вечер)

кто сказал, что проданную валюту надо откупить в течении 24ч (так вьетнамцы работали 10 лет назад (купил валюту и избавься до вечера, в дом несли только гривну, т.е. на работу им с гривной выходить))
prodigy
 
Повідомлень: 6704
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2780 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:А с чего Вы взяли что я старый и меня к земле тянет ?
:lol: :lol: :lol:
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7607
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7906790779087909>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, Hotab і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2649, 2650, 2651
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26503 3634615
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 чер, 2021 12:24
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7542 1825365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 239163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19097)
26.06.2021 16:25
Рынок ОВГЗ (2075)
26.06.2021 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.