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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7906790779087909
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 14:35

  холява написав:
САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАЙФ НА ДАЧЕ -ЭТО ДУШ ХОЛОДНЫЙ .

А с чего Вы взяли что я старый и меня к земле тянет ?

Бодрейшего настроения Вам и Удачи .


Вашими же словами про маразм навеяло.
И вам удачи!
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:10

  vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо


як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?
prodigy
 
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