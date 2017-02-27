|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 14:35
холява написав:
САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАЙФ НА ДАЧЕ -ЭТО ДУШ ХОЛОДНЫЙ .
А с чего Вы взяли что я старый и меня к земле тянет ?
Бодрейшего настроения Вам и Удачи .
Вашими же словами про маразм навеяло.
И вам удачи!
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 15:10
vovakwasov написав:
Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6704
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2780 раз.
- Подякували: 2319 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26503
|3634616
|
|
|7542
|1825365
|
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
|
|942
|239163
|
|