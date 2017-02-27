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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 14:35
холява написав:
САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАЙФ НА ДАЧЕ -ЭТО ДУШ ХОЛОДНЫЙ .
А с чего Вы взяли что я старый и меня к земле тянет ?
Бодрейшего настроения Вам и Удачи .
Вашими же словами про маразм навеяло.
И вам удачи!
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kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:10
vovakwasov написав:
Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?
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prodigy
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:28
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GDV29
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Додано: Суб 26 чер, 2021 16:04
prodigy написав: vovakwasov написав:
Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?
Интересно другое. Если/когда снова будет 27, желающие купить по 26,5-26,8 снова пропустят эту отметку и будут при последующем подъеме снова ждать следующего раза?
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kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 16:07
prodigy написав:
сегодня уже есть 27,15/27,27 (и это еще не вечер)
кто сказал, что проданную валюту надо откупить в течении 24ч (так вьетнамцы работали 10 лет назад (купил валюту и избавься до вечера, в дом несли только гривну, т.е. на работу им с гривной выходить))
Ну меня-то отговаривать не надо, я-то по 27,40 слился.
Только в онлайн-курсах банков с вижу те же 27,40 на продажу и откупаться пока подожду.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 26 чер, 2021 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 16:08
kluychkooleg написав: prodigy написав: vovakwasov написав:
Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
як що побачимо , то вже вас тут не побачимо? згода?
Интересно другое. Если/когда снова будет 27, желающие купить по 26,5-26,8 снова пропустят эту отметку и будут при последующем подъеме снова ждать следующего раза?
Очень хороший вопрос! Лично я после первого "пробития" вниз 27грн/дол буду ждать "первога дна" и как только тренд начнет вверх- будет для меня сигналом к покупки долларов. Как-то не очень комфортно ждать "второго"-"третьего... дна"
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GDV29
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