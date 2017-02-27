Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 чер, 2021 18:20
Faceless написав: vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
Оністрат пообіцяв в прямому ефірі поголитися налисо, якщо знов 27 не буде скоро
Так лето же, жарища, он ничего не теряет. Возможно, давно хотел, удачного повода не было. Вот шляпу съесть - это да!
kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 18:21
kluychkooleg написав: Faceless написав: vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
Оністрат пообіцяв в прямому ефірі поголитися налисо, якщо знов 27 не буде скоро
Так лето же, жарища, он ничего не теряет.
На забігах на довгих дистанціях можна згоріти на сонці, макітра ж буде геть біла
Faceless
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Додано: Суб 26 чер, 2021 18:25
Yuri_61 написав:
Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7124739/
А если США отменят хождение своих бумажных денег что будем делать?
варианты?
Больше, чем уверен, что бумажным деньгам (всех стран) осталось недолго.
Все уверовали в интернет.
Но, батеньки, уверяю вас, что с началом заварухи какой нибудь интернета не будет в мире.
Хотя это не точно.
А что точно: мне, лично, бумажные деньги (и металлические тем более) кажутся анахронизмом в наше время. Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.
Наличные фунты, если нет желания сдавать - в ПУМБ на карту. Хотя совсем потрепанные не возьмут. А оттуда уже вынимать пластиковыми.
kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 18:26
Faceless написав:
На забігах на довгих дистанціях можна згоріти на сонці, макітра ж буде геть біла
Так шляпу-то не съест. Все продумано заранее.
kluychkooleg
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Додано: Суб 26 чер, 2021 18:30
kluychkooleg написав:
Интересно другое. Если/когда снова будет 27, желающие купить по 26,5-26,8 снова пропустят эту отметку и будут при последующем подъеме снова ждать следующего раза?
я буду откупаться в конце июля, 26-27,50 неважно.
vitaliian
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