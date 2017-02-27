Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 годаА если США отменят хождение своих бумажных денег что будем делать?варианты?Больше, чем уверен, что бумажным деньгам (всех стран) осталось недолго.Все уверовали в интернет.Но, батеньки, уверяю вас, что с началом заварухи какой нибудь интернета не будет в мире.Хотя это не точно.А что точно: мне, лично, бумажные деньги (и металлические тем более) кажутся анахронизмом в наше время. Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.