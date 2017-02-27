А если США отменят хождение своих бумажных денег что будем делать? варианты?
Больше, чем уверен, что бумажным деньгам (всех стран) осталось недолго. Все уверовали в интернет. Но, батеньки, уверяю вас, что с началом заварухи какой нибудь интернета не будет в мире. Хотя это не точно. А что точно: мне, лично, бумажные деньги (и металлические тем более) кажутся анахронизмом в наше время. Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.
Наличные фунты, если нет желания сдавать - в ПУМБ на карту. Хотя совсем потрепанные не возьмут. А оттуда уже вынимать пластиковыми.
kluychkooleg написав:Интересно другое. Если/когда снова будет 27, желающие купить по 26,5-26,8 снова пропустят эту отметку и будут при последующем подъеме снова ждать следующего раза?
я буду откупаться в конце июля, 26-27,50 неважно (надеюсь что не выше). Пока капает 8,5% какой смысл дёргаться, тем более лето отпуска, будет ли еще такой задёрг на краткосроке хз, сидеть в валюте без % скучно.
Faceless написав:У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно
Смартфон - гробина, таскать которую лично у меня нет ни малейшего желания. В основном валяется в шкафу. Для звонков пользуюсь удобньім кнопочньім телефоном...
а мессенджеры, почта, моб банкинг?
Там де це потрібно в мене є нормальні компи. Ну а якщо знадобиться десь в дорозі - можна й смартфона із шафи дістати... Але зазвичай він не потрібен
Як на мене, найкраще він характеризується приставкою недо-...
хорошее правило - верить на слово, пока не поймал человека на брехне. на этом принципе много построено в развитых странах. я тоже не буду доказывать что-либо из сказанного, не хотите - не верьте. в век комп технологий сканы такое себе док-во
а что важно - выстраивать круг общения, чтобы понимать, кому надо верить, кому - нет.