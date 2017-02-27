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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7908790979107911>
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:20

  Faceless написав:
vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
Оністрат пообіцяв в прямому ефірі поголитися налисо, якщо знов 27 не буде скоро


Так лето же, жарища, он ничего не теряет. Возможно, давно хотел, удачного повода не было. Вот шляпу съесть - это да!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  Faceless написав:
vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
Оністрат пообіцяв в прямому ефірі поголитися налисо, якщо знов 27 не буде скоро


Так лето же, жарища, он ничего не теряет.


На забігах на довгих дистанціях можна згоріти на сонці, макітра ж буде геть біла :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:25

  Yuri_61 написав:Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7124739/

А если США отменят хождение своих бумажных денег что будем делать?
варианты?

Больше, чем уверен, что бумажным деньгам (всех стран) осталось недолго.
Все уверовали в интернет.
Но, батеньки, уверяю вас, что с началом заварухи какой нибудь интернета не будет в мире.
Хотя это не точно.
А что точно: мне, лично, бумажные деньги (и металлические тем более) кажутся анахронизмом в наше время. Технология NFC есть уже даже у бомжатских смарфонах.


Наличные фунты, если нет желания сдавать - в ПУМБ на карту. Хотя совсем потрепанные не возьмут. А оттуда уже вынимать пластиковыми.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:26

  Faceless написав:
На забігах на довгих дистанціях можна згоріти на сонці, макітра ж буде геть біла :mrgreen:


Так шляпу-то не съест. Все продумано заранее.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Интересно другое. Если/когда снова будет 27, желающие купить по 26,5-26,8 снова пропустят эту отметку и будут при последующем подъеме снова ждать следующего раза?
я буду откупаться в конце июля, 26-27,50 неважно (надеюсь что не выше). Пока капает 8,5% какой смысл дёргаться, тем более лето отпуска, будет ли еще такой задёрг на краткосроке хз, сидеть в валюте без % скучно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:41

  vitaliian написав:Пока капает 8,5% какой смысл дёргаться, тем более лето отпуска, будет ли еще такой задёрг на краткосроке хз, сидеть в валюте без % скучно.

А чего не 10%?
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Индекс банана в Сильпо снова указывает на скорое обесценивание гривны.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:37

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:У большинства телефон всегда под рукой, а карты в портмоне, которое ещё надо достать. Отпечатком телефон разблокируется молниеносно, ничего дополнительно не надо подтверждать, плюс телефон срабатывает на бОльшем расстоянии, чем карта. И поддерживает сразу много карт. Так что телефон удобнее однозначно

Смартфон - гробина, таскать которую лично у меня нет ни малейшего желания. В основном валяется в шкафу. Для звонков пользуюсь удобньім кнопочньім телефоном...

а мессенджеры, почта, моб банкинг?

Там де це потрібно в мене є нормальні компи. Ну а якщо знадобиться десь в дорозі - можна й смартфона із шафи дістати... Але зазвичай він не потрібен

Як на мене, найкраще він характеризується приставкою недо-...

Недотелефон, недотелевізор, недокредитка, недокомп'ютер...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:42

  Успіх написав:
  prodigy написав:игра на валюте/гривна/депо/валюта для меня как игра в преф на компе...нет уже прежних заработков на этом(3-3,5к долл в месяц), но если получается сделать 600-650долл в месяц, why not

можно сказать, что на крипте єто было бы 8000 в месяц? ну не знаю)) не могу покупать , то что не могу потрогать :mrgreen

не смысла заниматься возней в пределах 5-10коп, а 50коп -очень даже есть
про 1 гривну -это фантастика

Я тут витягнув калькулятор:
- то вам треба, як мінімум 50Кдол "ганяти туди-сюди", щоб заробити тих 600-650,дол/міс.(взяв до розрахунків "середній" навар в 30коп.) - а таку суму тримати в одному, чи навіть, в двох банках - якось не комільфо...
Ще хто бавиться таким з 5-10Кдол. - ще так, а от з більшими сумами, якось не віриться...
Але нічо, як тут вже неодноразово сказано - "Ми ж джентльмени - віримо один одному на слово!:mrgreen:
І, звичайно, що скріни викладати ніхто нікому не зобов'язаний, тим більше, що їх так важко зробити, що легше 2 вагони каміння розвантажити :mrgreen:

Без образ ;)
Гарного дня!

хорошее правило - верить на слово, пока не поймал человека на брехне.
на этом принципе много построено в развитых странах.
я тоже не буду доказывать что-либо из сказанного, не хотите - не верьте.
в век комп технологий сканы такое себе док-во :D

а что важно - выстраивать круг общения, чтобы понимать, кому надо верить, кому - нет. 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:45

  kluychkooleg написав:
  Faceless написав:
vovakwasov написав:Моя ставка - 27.00 більше, цього літа, уже не побачимо
Оністрат пообіцяв в прямому ефірі поголитися налисо, якщо знов 27 не буде скоро


Так лето же, жарища, он ничего не теряет. Возможно, давно хотел, удачного повода не было. Вот шляпу съесть - это да!

Це той, що бігаючий банкір колись був? А зараз же банк свій наче проср*в, як він там називався, банк24 чи як?
kreuz
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