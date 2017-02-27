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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7908790979107911
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:53

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:Смартфон - гробина, таскать которую лично у меня нет ни малейшего желания. В основном валяется в шкафу. Для звонков пользуюсь удобньім кнопочньім телефоном...

а мессенджеры, почта, моб банкинг?

Там де це потрібно в мене є нормальні компи. Ну а якщо знадобиться десь в дорозі - можна й смартфона із шафи дістати... Але зазвичай він не потрібен

Як на мене, найкраще він характеризується приставкою недо-...

Недотелефон, недотелевізор, недокредитка, недокомп'ютер...

я, когда покупал, один из критериев - небольшой - 4,5".
все-таки мессенджеры - очень удобно файлы перебрасывать из почты в приложения и наоборот.
опять же мобильные банки - а как же моно? :D
и иногда - инет почитать...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вы тут что все из Майами? :lol: :lol: :lol:
большую часть года носишь на себе столько карманов и карманчиков и т.д :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:02

  Realist написав:
  juristkostya написав:
  Realist написав:то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги
глазами клиента-физика, Аваль крайне неудобный банк.

Так і я про те ж. Але якщо глянути на успіхи банку, то так зразу не скажеш. Тому я так і назвав - "ідеальний бізнес". Потрібно, мати щось таке, що всім буде плювати на решту. У Авалю - це "імідж надійності". Виявляється в Україні на це ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит. Люди не хочуть думати, аналізувати. Хочуть щоб хтось це зробив за них. А те, що чужі думки коштують дорого і як правило це буде за кошт цих же людей, їх цікавить в останню чергу.
До речі. тут на форумі теж такі мелькають, хто хоче щоб щоб хтось розділив його/її відповідальність за прийняття рішення.

а можно поподробней, если не тяжело, в чем прикол Аваля? никогда не слышал о каких-то супер особенностях. просто один из нескольких западных банков.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:05

Shaman обычный украинский банк :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:13

  Shaman написав:все-таки мессенджеры - очень удобно файлы перебрасывать из почты в приложения и наоборот.
опять же мобильные банки - а как же моно? :D
и иногда - инет почитать...


сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё
чтоб смарт с собой таскать летом надо сумку мессенджер (барсетку) приобретать, туда же связку ключей, паспорт. Мечта для воров и грабителей. Всё в одном. И если забудешь сам, то всё сразу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:15

  Shaman написав:а можно поподробней, если не тяжело, в чем прикол Аваля? никогда не слышал о каких-то супер особенностях. просто один из нескольких западных банков.

я так понимаю, ореол супер-надёжности, и всё.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:17

  zРадио написав:
  zРадио написав:
  vovakwasov написав:НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).


Да уж, "удачное" время выбрали, ничего не скажешь. Цены на европейском споте - рекорд за последние 13 лет (380 долларов за 1000 кубов в пересчете).

В апреле спот был на 30% дешевле. Тогда же то ли Коболев, то ли Макогон (не вспомню) заявлял, что не закачивают, потому что дорого. Ну теперь дешево, ага...

а пруф есть? просто отбор газа в этом году закончился 29 апреля, так что закачивать просто не могли. кто забыл, очень холодная весна...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5221806#p5221806
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:01

  Shaman написав:а пруф есть? просто отбор газа в этом году закончился 29 апреля, так что закачивать просто не могли. кто забыл, очень холодная весна...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5221806#p5221806


На 19-е июня в ПХГ 16 млрд кубов. Нафтогазовских из них - 11 млрд, если месседж Коболева о 5 млрд "чужих" актуален.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1933519- ... she-nizh-5
https://biz.censor.net/news/3273491/naf ... ranilischa

Т.е. как минимум 1 млрд недоимпортировали, хотя технически могли. Плюс 5 млрд имеющихся у частников недозакупили, хотя тоже могли. Сумму промедления считать, или сами прикините? Я прямо чтобы обвинять - никого не обвиняю. Это управленческое решение в условиях неопределенности. Оно имеет право по факту оказаться неидеальным. Но я констатирую повышенную нагрузку на валютный баланс и бюджет Нафтогаза, потому что это важно в контексте ветки
zРадио
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