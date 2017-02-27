я, когда покупал, один из критериев - небольшой - 4,5". все-таки мессенджеры - очень удобно файлы перебрасывать из почты в приложения и наоборот. опять же мобильные банки - а как же моно? и иногда - инет почитать...
Realist написав:то Аваль в Україні - це бізнес про який мріє кожен бізнесмен. Ти надаєш якісні послуги
глазами клиента-физика, Аваль крайне неудобный банк.
Так і я про те ж. Але якщо глянути на успіхи банку, то так зразу не скажеш. Тому я так і назвав - "ідеальний бізнес". Потрібно, мати щось таке, що всім буде плювати на решту. У Авалю - це "імідж надійності". Виявляється в Україні на це ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит. Люди не хочуть думати, аналізувати. Хочуть щоб хтось це зробив за них. А те, що чужі думки коштують дорого і як правило це буде за кошт цих же людей, їх цікавить в останню чергу. До речі. тут на форумі теж такі мелькають, хто хоче щоб щоб хтось розділив його/її відповідальність за прийняття рішення.
а можно поподробней, если не тяжело, в чем прикол Аваля? никогда не слышал о каких-то супер особенностях. просто один из нескольких западных банков.
Shaman написав:все-таки мессенджеры - очень удобно файлы перебрасывать из почты в приложения и наоборот. опять же мобильные банки - а как же моно? и иногда - инет почитать...
сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё чтоб смарт с собой таскать летом надо сумку мессенджер (барсетку) приобретать, туда же связку ключей, паспорт. Мечта для воров и грабителей. Всё в одном. И если забудешь сам, то всё сразу
Т.е. как минимум 1 млрд недоимпортировали, хотя технически могли. Плюс 5 млрд имеющихся у частников недозакупили, хотя тоже могли. Сумму промедления считать, или сами прикините? Я прямо чтобы обвинять - никого не обвиняю. Это управленческое решение в условиях неопределенности. Оно имеет право по факту оказаться неидеальным. Но я констатирую повышенную нагрузку на валютный баланс и бюджет Нафтогаза, потому что это важно в контексте ветки