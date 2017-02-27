Додано: Нед 27 чер, 2021 00:32

Yuri_61 написав: Shaman написав: все-таки мессенджеры - очень удобно файлы перебрасывать из почты в приложения и наоборот.

опять же мобильные банки - а как же моно?

и иногда - инет почитать... все-таки мессенджеры - очень удобно файлы перебрасывать из почты в приложения и наоборот.опять же мобильные банки - а как же моно?и иногда - инет почитать...



сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё

чтоб смарт с собой таскать летом надо сумку мессенджер (барсетку) приобретать, туда же связку ключей, паспорт. Мечта для воров и грабителей. Всё в одном. И если забудешь сам, то всё сразу сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьёчтоб смарт с собой таскать летом надо сумку мессенджер (барсетку) приобретать, туда же связку ключей, паспорт. Мечта для воров и грабителей. Всё в одном. И если забудешь сам, то всё сразу

Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить. Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре. И оплата заправки на ОККО, и интернет под рукой, и многое другое. Грабители? Да кому нужен ваш паспорт и ваш смарфон?