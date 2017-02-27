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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7909791079117912
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 02:10

Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить.


Очень жаль Вас огорчать, но боюсь, что Вы сильно ошибаетесь в этом вопросе.
Для того, чтобы из поясной сумки (кармана и т.д.) что-то забрать, достаточно переключить ваше внимание на другую зону. Злоумышленники выполняют это касанием, толчком, резким движением в поле зрения или сильным звуком. И на некоторое время, совсем небольшое но достаточное, вы отвлекаетесь и не контролируете ничего.




Yuri_61 написав:сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё


А вы попробуйте посмотреть в нормальных магазинах, удивитесь.
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:00

  alter написав:
kreuz написав:А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...


Как-то из любопытства протестировал в Альфе. Опыт я бы назвал НЕГАТИВНЫМ. Могу немного ошибаться в цифрах по прошествии времени, но получилось примерно так:

Работают от 1 корешка (10к). Обрабатывает заявку персмен. По заявке сбросили 2 копейки от общедоступного курса. Свое предложение формировали около часа-двух, за это время курс банка изменился на 10 коп в худшую сторону, и на месте от ранее предложенного курса они ОТКАЗАЛИСЬ в одностороннем порядке.

По итогам теста считаю практически бесполезным и даже вредным инструментом.


аналогично, просто фикция

хотел выторговать хоть копейку...спросили какая сумма? 20к евро...
отказано
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  #<1 ... 7909791079117912
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