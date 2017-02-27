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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7909791079117912
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:55

Валютный рынок в контексте ДС

kreuz написав:А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...


Как-то из любопытства протестировал в Альфе. Опыт я бы назвал НЕГАТИВНЫМ. Могу немного ошибаться в цифрах по прошествии времени, но получилось примерно так:

Работают от 1 корешка (10к). Обрабатывает заявку персмен. По заявке сбросили 2 копейки от общедоступного курса. Свое предложение формировали около часа-двух, за это время курс банка изменился на 10 коп в худшую сторону, и на месте от ранее предложенного курса они ОТКАЗАЛИСЬ в одностороннем порядке.

По итогам теста считаю практически бесполезным и даже вредным инструментом.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 02:10

Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить.


Очень жаль Вас огорчать, но боюсь, что Вы сильно ошибаетесь в этом вопросе.
Для того, чтобы из поясной сумки (кармана и т.д.) что-то забрать, достаточно переключить ваше внимание на другую зону. Злоумышленники выполняют это касанием, толчком, резким движением в поле зрения или сильным звуком. И на некоторое время, совсем небольшое но достаточное, вы отвлекаетесь и не контролируете ничего.




Yuri_61 написав:сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё


А вы попробуйте посмотреть в нормальных магазинах, удивитесь.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:00

  alter написав:
kreuz написав:А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...


Как-то из любопытства протестировал в Альфе. Опыт я бы назвал НЕГАТИВНЫМ. Могу немного ошибаться в цифрах по прошествии времени, но получилось примерно так:

Работают от 1 корешка (10к). Обрабатывает заявку персмен. По заявке сбросили 2 копейки от общедоступного курса. Свое предложение формировали около часа-двух, за это время курс банка изменился на 10 коп в худшую сторону, и на месте от ранее предложенного курса они ОТКАЗАЛИСЬ в одностороннем порядке.

По итогам теста считаю практически бесполезным и даже вредным инструментом.


аналогично, просто фикция

хотел выторговать хоть копейку...спросили какая сумма? 20к евро...
отказано
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Грабители? Да кому нужен ваш паспорт и ваш смарфон?
всё равно воруют)
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kreuz написав:
  kluychkooleg написав:Так лето же, жарища, он ничего не теряет. Возможно, давно хотел, удачного повода не было. Вот шляпу съесть - это да!

Це той, що бігаючий банкір колись був? А зараз же банк свій наче проср*в, як він там називався, банк24 чи як?


Той самий, і ніби навіть книжку видав - так і називається "Як проср*ти банк"
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:
  Shaman написав:все-таки мессенджеры - очень удобно файлы перебрасывать из почты в приложения и наоборот.
опять же мобильные банки - а как же моно? :D
и иногда - инет почитать...


сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё
чтоб смарт с собой таскать летом надо сумку мессенджер (барсетку) приобретать, туда же связку ключей, паспорт. Мечта для воров и грабителей. Всё в одном. И если забудешь сам, то всё сразу :mrgreen:
Брехня
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:37

  zРадио написав:
  Shaman написав:а пруф есть? просто отбор газа в этом году закончился 29 апреля, так что закачивать просто не могли. кто забыл, очень холодная весна...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5221806#p5221806


На 19-е июня в ПХГ 16 млрд кубов. Нафтогазовских из них - 11 млрд, если месседж Коболева о 5 млрд "чужих" актуален.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1933519- ... she-nizh-5
https://biz.censor.net/news/3273491/naf ... ranilischa

Т.е. как минимум 1 млрд недоимпортировали, хотя технически могли. Плюс 5 млрд имеющихся у частников недозакупили, хотя тоже могли. Сумму промедления считать, или сами прикините? Я прямо чтобы обвинять - никого не обвиняю. Это управленческое решение в условиях неопределенности. Оно имеет право по факту оказаться неидеальным. Но я констатирую повышенную нагрузку на валютный баланс и бюджет Нафтогаза, потому что это важно в контексте ветки

между ссылками и выводами связи нет - они о разном. в приведенной статье есть интересная фраза
Согласно отчету госрегулятора НКРЭКУ, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд кубометров газа, по сравнению с 6,79 млрд куб. м в 2019 году. Источник: https://biz.censor.net/n3262275

кто закачает газ в хранилища, вопрос открытый. и сколько надо газа на отопление - это ключевое - тоже вопрос открытый. Нафтогаз может закачивать газ и собственной добычи.

повторю в явном виде - газ не закачивается потому, что нет ресурса. позднее окончание отбора, большое потребление в Европе - они тоже закачивают, Газпром ограничивает поставки. смотрим, чем закончится эта игра.

в целом заполнение ГТС идет - к зиме будет с необходимы остатками.
по курсу - каких-то существенных влияний этот фактор не окажет - обычные рабочие моменты. частично конечно компенсирует эффект от роста экспортной продукции.
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