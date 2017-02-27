kreuz написав:А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...
Как-то из любопытства протестировал в Альфе. Опыт я бы назвал НЕГАТИВНЫМ. Могу немного ошибаться в цифрах по прошествии времени, но получилось примерно так:
Работают от 1 корешка (10к). Обрабатывает заявку персмен. По заявке сбросили 2 копейки от общедоступного курса. Свое предложение формировали около часа-двух, за это время курс банка изменился на 10 коп в худшую сторону, и на месте от ранее предложенного курса они ОТКАЗАЛИСЬ в одностороннем порядке.
По итогам теста считаю практически бесполезным и даже вредным инструментом.
kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить.
Очень жаль Вас огорчать, но боюсь, что Вы сильно ошибаетесь в этом вопросе. Для того, чтобы из поясной сумки (кармана и т.д.) что-то забрать, достаточно переключить ваше внимание на другую зону. Злоумышленники выполняют это касанием, толчком, резким движением в поле зрения или сильным звуком. И на некоторое время, совсем небольшое но достаточное, вы отвлекаетесь и не контролируете ничего.
Yuri_61 написав:сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё
А вы попробуйте посмотреть в нормальных магазинах, удивитесь.
kreuz написав:А є тут хтось, кому вдавалося щось у банків по курсу виторгувати? Бо є ж зараз у Альфі, Акорді та й може ще деінде запрос ліпшого курсу. Мені чомусь більше на те скидається, що вони таким чином підказок собі шукають...
Как-то из любопытства протестировал в Альфе. Опыт я бы назвал НЕГАТИВНЫМ. Могу немного ошибаться в цифрах по прошествии времени, но получилось примерно так:
Работают от 1 корешка (10к). Обрабатывает заявку персмен. По заявке сбросили 2 копейки от общедоступного курса. Свое предложение формировали около часа-двух, за это время курс банка изменился на 10 коп в худшую сторону, и на месте от ранее предложенного курса они ОТКАЗАЛИСЬ в одностороннем порядке.
По итогам теста считаю практически бесполезным и даже вредным инструментом.
аналогично, просто фикция
хотел выторговать хоть копейку...спросили какая сумма? 20к евро... отказано
Shaman написав:все-таки мессенджеры - очень удобно файлы перебрасывать из почты в приложения и наоборот. опять же мобильные банки - а как же моно? и иногда - инет почитать...
сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё чтоб смарт с собой таскать летом надо сумку мессенджер (барсетку) приобретать, туда же связку ключей, паспорт. Мечта для воров и грабителей. Всё в одном. И если забудешь сам, то всё сразу
Т.е. как минимум 1 млрд недоимпортировали, хотя технически могли. Плюс 5 млрд имеющихся у частников недозакупили, хотя тоже могли. Сумму промедления считать, или сами прикините? Я прямо чтобы обвинять - никого не обвиняю. Это управленческое решение в условиях неопределенности. Оно имеет право по факту оказаться неидеальным. Но я констатирую повышенную нагрузку на валютный баланс и бюджет Нафтогаза, потому что это важно в контексте ветки
между ссылками и выводами связи нет - они о разном. в приведенной статье есть интересная фраза
Согласно отчету госрегулятора НКРЭКУ, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд кубометров газа, по сравнению с 6,79 млрд куб. м в 2019 году. Источник: https://biz.censor.net/n3262275
кто закачает газ в хранилища, вопрос открытый. и сколько надо газа на отопление - это ключевое - тоже вопрос открытый. Нафтогаз может закачивать газ и собственной добычи.
повторю в явном виде - газ не закачивается потому, что нет ресурса. позднее окончание отбора, большое потребление в Европе - они тоже закачивают, Газпром ограничивает поставки. смотрим, чем закончится эта игра.
в целом заполнение ГТС идет - к зиме будет с необходимы остатками. по курсу - каких-то существенных влияний этот фактор не окажет - обычные рабочие моменты. частично конечно компенсирует эффект от роста экспортной продукции.