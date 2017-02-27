Додано: Нед 27 чер, 2021 02:10

kluychkooleg написав: Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить.

Yuri_61 написав: сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё

Очень жаль Вас огорчать, но боюсь, что Вы сильно ошибаетесь в этом вопросе.Для того, чтобы из поясной сумки (кармана и т.д.) что-то забрать, достаточно переключить ваше внимание на другую зону. Злоумышленники выполняют это касанием, толчком, резким движением в поле зрения или сильным звуком. И на некоторое время, совсем небольшое но достаточное, вы отвлекаетесь и не контролируете ничего.А вы попробуйте посмотреть в нормальных магазинах, удивитесь.