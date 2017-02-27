kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.
Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.
Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном
А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.
Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером