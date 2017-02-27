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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7910791179127913
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:05

  kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.

Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.

Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном :)

А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.

Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером :)
sergey_sryvkin
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