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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7910791179127913
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:05

  kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.

Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.

Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном :)

А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.

Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:41

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.

Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.

Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном :)

А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.

Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером :)


Пока/если доедите, курс будет уже совсем другим и не в лучшую сторону.
По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:01

  Faceless написав:Той самий, і ніби навіть книжку видав - так і називається "Як проср*ти банк"


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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  alter написав:
kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить.


Очень жаль Вас огорчать, но боюсь, что Вы сильно ошибаетесь в этом вопросе.
Для того, чтобы из поясной сумки (кармана и т.д.) что-то забрать, достаточно переключить ваше внимание на другую зону. Злоумышленники выполняют это касанием, толчком, резким движением в поле зрения или сильным звуком. И на некоторое время, совсем небольшое но достаточное, вы отвлекаетесь и не контролируете ничего.


И давно Вас обворовывали или грабили? Меня (пытаюсь вспомнить) - никогда. Тьфу-тьфу-тьфу конечно.


Очень рад за Вас. Надеюсь, так будет и впредь. Но отбрасывать существующие риски на основе того, что это не случалось конкретно с Вами ранее - решение, которое может принести вред. Особенно при работе на валютном рынке :)
alter
 
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