|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:05
kluychkooleg написав:
Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.
Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.
Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном
А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.
Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 867
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:41
sergey_sryvkin написав: kluychkooleg написав:
Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.
Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.
Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном
А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.
Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером
Пока/если доедите, курс будет уже совсем другим и не в лучшую сторону.
По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1037
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:01
Faceless написав:
Той самий, і ніби навіть книжку видав - так і називається "Як проср*ти банк"
талантлив во всем
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6706
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2781 раз.
- Подякували: 2319 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:38
kluychkooleg написав: alter написав:
kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить.
Очень жаль Вас огорчать, но боюсь, что Вы сильно ошибаетесь в этом вопросе.
Для того, чтобы из поясной сумки (кармана и т.д.) что-то забрать, достаточно переключить ваше внимание на другую зону. Злоумышленники выполняют это касанием, толчком, резким движением в поле зрения или сильным звуком. И на некоторое время, совсем небольшое но достаточное, вы отвлекаетесь и не контролируете ничего.
И давно Вас обворовывали или грабили? Меня (пытаюсь вспомнить) - никогда. Тьфу-тьфу-тьфу конечно.
Очень рад за Вас. Надеюсь, так будет и впредь. Но отбрасывать существующие риски на основе того, что это не случалось конкретно с Вами ранее - решение, которое может принести вред. Особенно при работе на валютном рынке
-
alter
-
-
- Повідомлень: 625
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26520
|3637842
|
|
|7542
|1825770
|
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
|
|942
|239234
|
|