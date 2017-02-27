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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7910791179127913
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:05

  kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.

Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.

Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном :)

А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.

Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:41

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.

Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.

Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном :)

А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.

Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером :)


Пока/если доедите, курс будет уже совсем другим и не в лучшую сторону.
По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?
kluychkooleg
 
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  Faceless написав:Той самий, і ніби навіть книжку видав - так і називається "Як проср*ти банк"


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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  alter написав:
kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить.


Очень жаль Вас огорчать, но боюсь, что Вы сильно ошибаетесь в этом вопросе.
Для того, чтобы из поясной сумки (кармана и т.д.) что-то забрать, достаточно переключить ваше внимание на другую зону. Злоумышленники выполняют это касанием, толчком, резким движением в поле зрения или сильным звуком. И на некоторое время, совсем небольшое но достаточное, вы отвлекаетесь и не контролируете ничего.


И давно Вас обворовывали или грабили? Меня (пытаюсь вспомнить) - никогда. Тьфу-тьфу-тьфу конечно.


Очень рад за Вас. Надеюсь, так будет и впредь. Но отбрасывать существующие риски на основе того, что это не случалось конкретно с Вами ранее - решение, которое может принести вред. Особенно при работе на валютном рынке :)
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:00

  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном :)

А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.

Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером :)


Пока/если доедите, курс будет уже совсем другим и не в лучшую сторону.

Та якось байдуже.
Коли мені треба буде купити чи продати значну суму, я потурбуюсь, щоб бути готовим. Але це буває нечасто.
  kluychkooleg написав:По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?

Та хоч голим ходіть.
Особисто я ніколи не носив ані шортів, ані поясних сумок взагалі. І не збираюся.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:01

Ужгород. Центр. 27.0 -27.40
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:07

  Investor_K написав:Ужгород. Центр. 27.0 -27.40

присмотрели там квартирку?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:09

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Ужгород. Центр. 27.0 -27.40

присмотрели там квартирку?

Пока только шорты мне и еще на 10000 грн жене по всякой мелочи. Но город симпатичный. Липовая аллея понравилась
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Пока только шорты мне и еще на 10000 грн жене по всякой мелочи. Но город симпатичный. Липовая аллея понравилась
рекомендую к посещению 3 замка ужгородский, мукачевский и чинадиевский замок Шенборнов (сейчас там санаторий карпаты https://sanatorii-karpat.com/blog/zamok ... zakarpate/)


в чинадиево есть ещё замок СЕНТ-МИКЛОШ
Во время реставрации 1939 года в стене замка был найден замурованный человеческий скелет. Кто сложил свои кости во время строительства крепости, неизвестно.

Историки считают, что скелет – дань средневековой традиции.

Считалось, что мурование в стене замка живого человека может придать постройке волшебной силы, усилить обороноспособность.
vitaliian
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