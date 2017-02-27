Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:05
kluychkooleg написав:
Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.
Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.
Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном
А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.
Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером
sergey_sryvkin
Повідомлень: 868
З нами з: 19.02.14
Подякував: 338 раз.
Подякували: 449 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:41
sergey_sryvkin написав: kluychkooleg написав:
Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке.
Не преставляю, как можно ходить без смартфона сейчас. Это и отличный фотоапрарат, и слежение за курсом, и обмен валют онлайн в любом месте, в любой ситуации, хоть на ходу в машине, на светофоре.
Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном
А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.
Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером
Пока/если доедите, курс будет уже совсем другим и не в лучшую сторону.
По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?
kluychkooleg
Повідомлень: 1037
З нами з: 30.12.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 182 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:01
Faceless написав:
Той самий, і ніби навіть книжку видав - так і називається "Як проср*ти банк"
талантлив во всем
prodigy
Повідомлень: 6706
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2781 раз.
Подякували: 2319 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:38
kluychkooleg написав: alter написав: kluychkooleg написав:Какая ерунда! Шорты с карманами - и не только смартфон влезет. Ну или в поясной сумке. Как из поясной сумки украсть что-то можно? Это нужно хозяина в усмерть упоить.
Очень жаль Вас огорчать, но боюсь, что Вы сильно ошибаетесь в этом вопросе.
Для того, чтобы из поясной сумки (кармана и т.д.) что-то забрать, достаточно переключить ваше внимание на другую зону. Злоумышленники выполняют это касанием, толчком, резким движением в поле зрения или сильным звуком. И на некоторое время, совсем небольшое но достаточное, вы отвлекаетесь и не контролируете ничего.
И давно Вас обворовывали или грабили? Меня (пытаюсь вспомнить) - никогда. Тьфу-тьфу-тьфу конечно.
Очень рад за Вас. Надеюсь, так будет и впредь. Но отбрасывать существующие риски на основе того, что это не случалось конкретно с Вами ранее - решение, которое может принести вред. Особенно при работе на валютном рынке
alter
Повідомлень: 625
З нами з: 14.05.08
Подякував: 311 раз.
Подякували: 122 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:00
kluychkooleg написав: sergey_sryvkin написав:
Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном
А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.
Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером
Пока/если доедите, курс будет уже совсем другим и не в лучшую сторону.
Та якось байдуже.
Коли мені треба буде купити чи продати значну суму, я потурбуюсь, щоб бути готовим. Але це буває нечасто.
kluychkooleg написав:
По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?
Та хоч голим ходіть.
Особисто я ніколи не носив ані шортів, ані поясних сумок взагалі. І не збираюся.
sergey_sryvkin
Повідомлень: 868
З нами з: 19.02.14
Подякував: 338 раз.
Подякували: 449 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:01
Ужгород. Центр. 27.0 -27.40
Investor_K
Повідомлень: 6671
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 588 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:07
Investor_K написав:
Ужгород. Центр. 27.0 -27.40
присмотрели там квартирку?
vitaliian
Повідомлень: 7616
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2026 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:09
vitaliian написав: Investor_K написав:
Ужгород. Центр. 27.0 -27.40
присмотрели там квартирку?
Пока только шорты мне и еще на 10000 грн жене по всякой мелочи. Но город симпатичный. Липовая аллея понравилась
Investor_K
Повідомлень: 6671
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 588 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:18
Investor_K написав:
Пока только шорты мне и еще на 10000 грн жене по всякой мелочи. Но город симпатичный. Липовая аллея понравилась
рекомендую к посещению 3 замка ужгородский, мукачевский и чинадиевский замок Шенборнов (сейчас там санаторий карпаты
https://sanatorii-karpat.com/blog/zamok ... zakarpate/
)
в чинадиево есть ещё замок СЕНТ-МИКЛОШ
Во время реставрации 1939 года в стене замка был найден замурованный человеческий скелет. Кто сложил свои кости во время строительства крепости, неизвестно.
Историки считают, что скелет – дань средневековой традиции. Считалось, что мурование в стене замка живого человека может придать постройке волшебной силы, усилить обороноспособность.
vitaliian
Повідомлень: 7616
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2026 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
26529
3638624
7542
1825861
П'ят 25 чер, 2021 10:32 ЛОБ
942
239257