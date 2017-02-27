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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7911791279137914
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:42

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:я буду откупаться в конце июля, 26-27,50 неважно (надеюсь что не выше)


В июле и августе выплаты по госдолгу небольшие, смысла делать гривну дорогой в этот период нет. Разве не так?

Он летом и по 24 собирался уже )))
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На правах воскрестного оффтопа

https://www.facebook.com/laitmanru/vide ... _GK0T-GK1C
извиняюсь за фейсбук но туда пускает без регестарции
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:51

  change_pm написав:
На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.

В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.


зі. я до чого? гривас на 24! :mrgreen:

Орест пише, що пшоно, чугуній, ойтішнеги та заробітчани ... ПА24 форева... поки ФЕДот сам знаєш що не почне
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Yuri_61 написав:сейчас смарты не меньше 6" невозможно найти . Если и есть залезавшиеся, то с ОЗУ 1 Гбт, старьё


Меньше шести навалом
Зображення
, у большинства отнюдь не 1 ГБ (там в фильтрах даже отметки такой уже нет, минимум 2)
Но если надо чтоб ещё и свежий, и оперативки поболе то вот 19 штук среди которых не только китайцы, но и самсунг, гугль пиксель и лыжа.
Зображення

Минулого року купив смарт з тріщинами на екрані за 750 грн.,
цього року докупив і ліпший і з цілим екраном за 400 грн.
Обидва б.у., з олх.
flyman
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  #<1 ... 7911791279137914
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