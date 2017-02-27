RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7912791379147915>
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 10.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:42

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:я буду откупаться в конце июля, 26-27,50 неважно (надеюсь что не выше)


В июле и августе выплаты по госдолгу небольшие, смысла делать гривну дорогой в этот период нет. Разве не так?

Он летом и по 24 собирался уже )))
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10016
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 2030 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На правах воскрестного оффтопа

https://www.facebook.com/laitmanru/vide ... _GK0T-GK1C
извиняюсь за фейсбук но туда пускает без регестарции
yama
 
Повідомлень: 3633
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7324 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:51

  change_pm написав:
На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.

В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.


зі. я до чого? гривас на 24! :mrgreen:

Орест пише, що пшоно, чугуній, ойтішнеги та заробітчани ... ПА24 форева... поки ФЕДот сам знаєш що не почне
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25152
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1936 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:02

  alter написав:
Очень рад за Вас. Надеюсь, так будет и впредь. Но отбрасывать существующие риски на основе того, что это не случалось конкретно с Вами ранее - решение, которое может принести вред. Особенно при работе на валютном рынке :)


При работе онлайн по телефону? :)
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 30.12.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:04

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном :)

А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.

Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером :)


Пока/если доедите, курс будет уже совсем другим и не в лучшую сторону.

Та якось байдуже.
Коли мені треба буде купити чи продати значну суму, я потурбуюсь, щоб бути готовим. Але це буває нечасто.
  kluychkooleg написав:По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?

Та хоч голим ходіть.
Особисто я ніколи не носив ані шортів, ані поясних сумок взагалі. І не збираюся.


Ясно. Теоретик и консерватор :) Но они же потеют :)
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 30.12.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:05

  Investor_K написав:Ужгород. Центр. 27.0 -27.40


Харьков, 20-30, но есть и 15-25.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 30.12.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:07

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Ужгород. Центр. 27.0 -27.40

присмотрели там квартирку?

Пока только шорты мне и еще на 10000 грн жене по всякой мелочи. Но город симпатичный. Липовая аллея понравилась


В Ужгороде в мае сакура цветет. Еще славен своими мини-скульптурами. Киев потом собезъянничал, тоже начал мини-скульптуры по городу ставить. И кофейнями, конечно.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 30.12.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:09

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Пока только шорты мне и еще на 10000 грн жене по всякой мелочи. Но город симпатичный. Липовая аллея понравилась
рекомендую к посещению 3 замка ужгородский, мукачевский и чинадиевский замок Шенборнов (сейчас там санаторий карпаты https://sanatorii-karpat.com/blog/zamok ... zakarpate/)


в чинадиево есть ещё замок СЕНТ-МИКЛОШ
Во время реставрации 1939 года в стене замка был найден замурованный человеческий скелет. Кто сложил свои кости во время строительства крепости, неизвестно.

Историки считают, что скелет – дань средневековой традиции.

Считалось, что мурование в стене замка живого человека может придать постройке волшебной силы, усилить обороноспособность.


Мукачевский замок круче ужгородского. Но рядом с ужгородским очень интересная этно-деревня-музей.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 30.12.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:11

  flyman написав: Минулого року купив смарт з тріщинами на екрані за 750 грн.,
цього року докупив і ліпший і з цілим екраном за 400 грн.
Обидва б.у., з олх.


м-да, кого только не встретишь на сайте валютных воротил...
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 30.12.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7912791379147915>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, s0v7a і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2652, 2653, 2654
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26535 3640445
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 чер, 2021 19:56
RTC12
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7542 1826139
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 239390
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.