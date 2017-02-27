Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:34
Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.
unicdima
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:42
Цитрин написав: vitaliian написав:
я буду откупаться в конце июля, 26-27,50 неважно (надеюсь что не выше)
В июле и августе выплаты по госдолгу небольшие, смысла делать гривну дорогой в этот период нет. Разве не так?
Он летом и по 24 собирался уже )))
alex10
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:46
На правах воскрестного оффтопа
https://www.facebook.com/laitmanru/vide ... _GK0T-GK1C
извиняюсь за фейсбук но туда пускает без регестарции
yama
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:51
change_pm написав:
На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.
В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.
зі. я до чого? гривас на 24!
Орест пише, що пшоно, чугуній, ойтішнеги та заробітчани ... ПА24 форева... поки ФЕДот сам знаєш що не почне
flyman
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kluychkooleg
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Додано: Нед 27 чер, 2021 19:04
sergey_sryvkin написав: kluychkooleg написав: sergey_sryvkin написав:
Уявив собі людину - сорочка, краватка, а нижче поясна сумка і шорти зі смартфоном
А якщо серйозно, то робити все це " в любом мєстє, в любой сітуаціі" так само зручно і потрібно, як обідати чи ходити до туалету за кермом чи на тротуарі.
Зручніше доїхати до офісу із нормальним кріслом та комп'ютером
Пока/если доедите, курс будет уже совсем другим и не в лучшую сторону.
Та якось байдуже.
Коли мені треба буде купити чи продати значну суму, я потурбуюсь, щоб бути готовим. Але це буває нечасто.
kluychkooleg написав:
По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?
Та хоч голим ходіть.
Особисто я ніколи не носив ані шортів, ані поясних сумок взагалі. І не збираюся.
Ясно. Теоретик и консерватор
Но они же потеют
kluychkooleg
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Додано: Нед 27 чер, 2021 19:05
Investor_K написав:
Ужгород. Центр. 27.0 -27.40
Харьков, 20-30, но есть и 15-25.
kluychkooleg
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Додано: Нед 27 чер, 2021 19:07
Investor_K написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Ужгород. Центр. 27.0 -27.40
присмотрели там квартирку?
Пока только шорты мне и еще на 10000 грн жене по всякой мелочи. Но город симпатичный. Липовая аллея понравилась
В Ужгороде в мае сакура цветет. Еще славен своими мини-скульптурами. Киев потом собезъянничал, тоже начал мини-скульптуры по городу ставить. И кофейнями, конечно.
kluychkooleg
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Додано: Нед 27 чер, 2021 19:09
vitaliian написав: Investor_K написав:
Пока только шорты мне и еще на 10000 грн жене по всякой мелочи. Но город симпатичный. Липовая аллея понравилась
рекомендую к посещению 3 замка ужгородский, мукачевский и чинадиевский замок Шенборнов (сейчас там санаторий карпаты
https://sanatorii-karpat.com/blog/zamok ... zakarpate/
)
в чинадиево есть ещё замок СЕНТ-МИКЛОШ
Во время реставрации 1939 года в стене замка был найден замурованный человеческий скелет. Кто сложил свои кости во время строительства крепости, неизвестно.
Историки считают, что скелет – дань средневековой традиции. Считалось, что мурование в стене замка живого человека может придать постройке волшебной силы, усилить обороноспособность.
Мукачевский замок круче ужгородского. Но рядом с ужгородским очень интересная этно-деревня-музей.
kluychkooleg
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Додано: Нед 27 чер, 2021 19:11
flyman написав:
Минулого року купив смарт з тріщинами на екрані за 750 грн.,
цього року докупив і ліпший і з цілим екраном за 400 грн.
Обидва б.у., з олх.
м-да, кого только не встретишь на сайте валютных воротил...
kluychkooleg
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