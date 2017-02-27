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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7912791379147915
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Минулого року купив смарт з тріщинами на екрані за 750 грн.,
цього року докупив і ліпший і з цілим екраном за 400 грн.
Обидва б.у., з олх.
там хоть монобанк запускается? у меня где то валяется смарт на 4м ведроиде недавно попробовал, не работает почти ничего из того чем я пользуюсь. Можно использовать как часы) Хорошо хватило ума папе новую моторолу в подарок купить, было бы стыдно если бы этот задарил а вайбер потом отключили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:25

  flyman написав:
  change_pm написав:
На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.

В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.


зі. я до чого? гривас на 24! :mrgreen:

Орест пише, що пшоно, чугуній, ойтішнеги та заробітчани ... ПА24 форева... поки ФЕДот сам знаєш що не почне

Можна цитату де я писав про 24 цього року?
П.С. В Коломиї вчора і сьогодні вікна світили 26,9-27,40 ні біля однієї обмінки не бачив жодної людини. У Львові обмінки на вїзді зараз світять 27-27,25 (фактично 27,1-27,2 без проблем)
Востаннє редагувалось orest в Нед 27 чер, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:26

  холява написав:Пока я еще 3,5-4 тонны по утрам поднимаю .....а вечером бегу 8 км .
И Вам так стареть .


Кросс 8 км без остановок ? И как часто ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:28

  vladimir07 написав:
  холява написав:Пока я еще 3,5-4 тонны по утрам поднимаю .....а вечером бегу 8 км .
И Вам так стареть .


Кросс 8 км без остановок ? И как часто ?

судя по контексту - каждый день.
у меня есть коллега, который почти каждый день - 10-15 км.

снимаю шляпу :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:38

А чому б не перепрошити

  vitaliian написав:
  flyman написав:Минулого року купив смарт з тріщинами на екрані за 750 грн.,
цього року докупив і ліпший і з цілим екраном за 400 грн.
Обидва б.у., з олх.
там хоть монобанк запускается? у меня где то валяется смарт на 4м ведроиде недавно попробовал, не работает почти ничего из того чем я пользуюсь. Можно использовать как часы) Хорошо хватило ума папе новую моторолу в подарок купить, было бы стыдно если бы этот задарил а вайбер потом отключили.



Вітаю, vitaliian


В мене на моєму Samsung Note 2 також 4 андроід стояв. Нічого не працювало. :( Попросив сина, він мені його 7м андроідом перепрошив і все працює. :P

Є все і нфс і вайбер. Ось тільки 4G немає, та мені і 3G вистачає.
Дивлюсь фільми і нічого не тормозить!

Вирішив десь так до 5G розкрутки нічого не міняти!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:15

  Shaman написав:
  vladimir07 написав:
  холява написав:Пока я еще 3,5-4 тонны по утрам поднимаю .....а вечером бегу 8 км .
И Вам так стареть .


Кросс 8 км без остановок ? И как часто ?

судя по контексту - каждый день.
у меня есть коллега, который почти каждый день - 10-15 км.

снимаю шляпу :)


Вообще бегать вроде бы вредно для опорно-двигательного аппарата. Вообще у человека много проблем с позвоночником из-за проблем с прямохождением. А тут еще встряска. Конечно лучше, чем на диване лежать. Но может лучше тогда велосипед или ролики?
kluychkooleg
 
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