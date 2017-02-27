Додано: Нед 27 чер, 2021 21:25

kluychkooleg"[quote="5251766:vladimir07 написав: холява написав: Пока я еще 3,5-4 тонны по утрам поднимаю .....а вечером бегу 8 км .

И Вам так стареть . Пока я еще 3,5-4 тонны по утрам поднимаю .....а вечером бегу 8 км .И Вам так стареть .



Кросс 8 км без остановок ? И как часто ? Кросс 8 км без остановок ? И как часто ?

судя по контексту - каждый день.у меня есть коллега, который почти каждый день - 10-15 км.снимаю шляпу[/quote]Бегать вроде бы вредно для опорно-двигательного аппарата. Вообще у человека много проблем с позвоночником из-за его прямохождения. А тут еще встряска. Конечно лучше, чем на диване лежать. Но может лучше тогда велосипед или ролики?Кстати, Янык плавал по его словам по 5 км в день, да еще по пенькам бегал, да еще в улее спал по два часа. Непонятно только, когда он страной занимался.[/quote]Добрый вечер .Вредно иметь лишний вес .В этом случае действительно можно повредить опорно-двигательный аппарат .Все остальное отговорки .При 1, 79 см и весе 79 кг я чувствую себя отлично . Абсолютно лысый !Врет ваш ЯнЫк , что пять км плывет ...... я после заплыва на один км с железными руками выхожу с воды .Трудно за руль садится .