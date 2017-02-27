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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 06:00
Qwerty написав: sergikkc007 написав: Investor_K написав:
Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?
росте на фоні зростання тарифів за комунальні послуги
Дуже вас здивую, але ось саме сьогодні проходив мимо дошки оголошень, ну дуже крутого елітного будинку, так там з 150 квартир десь більше половини висять в статусі боржників з сумами від 20 тисяч до 200 тисяч заборгованості за комуналку! Загальна сума боргу більше 5 мільйонів гривень! І ціни в цьому комплексі лише ростуть! І люди там непрості!
я нахожу 3 объяснения этому явлению: *нерегулярные доходы , *деньги в обороте (вынуть их означает потерять часть прибыли), *квартира куплена в долг, пока отдают одни долги другие накапливаются.
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