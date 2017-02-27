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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7913791479157916
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 06:00

  Qwerty написав:
  sergikkc007 написав:
  Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?


росте на фоні зростання тарифів за комунальні послуги :?

Дуже вас здивую, але ось саме сьогодні проходив мимо дошки оголошень, ну дуже крутого елітного будинку, так там з 150 квартир десь більше половини висять в статусі боржників з сумами від 20 тисяч до 200 тисяч заборгованості за комуналку! Загальна сума боргу більше 5 мільйонів гривень! І ціни в цьому комплексі лише ростуть! І люди там непрості!

я нахожу 3 объяснения этому явлению: *нерегулярные доходы , *деньги в обороте (вынуть их означает потерять часть прибыли), *квартира куплена в долг, пока отдают одни долги другие накапливаются.
vitaliian
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