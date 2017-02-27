Додано: Пон 28 чер, 2021 09:21

По поводу прогноза курса – внесу и свою лепту.Сезонный фактор завода денег под с/х продукцию никто не отменял. Основной пик закупок, в первую очередь пшеницы – июль-август, может быть до сентября. Это будет оказывать давление на курс – укрепление гривны.Что может ослаблять гривну? Это сверстанный бюджет с дефицитом за 200 млрд грн. Тут все переживают как будем гасить долги – а правительство собирается привлечь на 230 млрд больше – 130 млрд грн внутренние займы, 100 млрд грн – внешние. В прошлом году после финансирования дефицита в 200 млрд грн денежная база выросла на 119 млрд грн, с 477 до 596 млрд грн.Пока все культурно, живем по средствам, денежная база растет культурно, в 2021 увеличилась с января по апрель – на 25 млрд, в мае еще на 23 млрд. В июне только за счет выкупа валюты НБУ – 12,5 млрд грн.Кто знает, когда решим печатать и тратить? Отож– до августа гривна должна укрепляться. До какого уровня? А с какого стартуем? – неделю назад все рассказывали, что уже 27 и ниже. Сейчас – оп 27,5. Пока внятного объяснения таким качелям еще не встречал.А с сентября – смотрим, как обстоят дела с займами правительства. В целом пойдет отскок и удорожание доллара.Но есть еще фактор дешевеющего доллара относительно всего, в том числе commodities. Это отдельная тема. Там прогнозы просто гадание.И еще нюанс, когда прогнозируют па26, па25, па24 – все же понимают, что при желании НБУ может упереться на любой отметке и не пускать ниже, если будет такое решение – гривны у него хватит на выкуп любого объема валютыпочему нет?