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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7913791479157916
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 06:00

  Qwerty написав:
  sergikkc007 написав:
  Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?


росте на фоні зростання тарифів за комунальні послуги :?

Дуже вас здивую, але ось саме сьогодні проходив мимо дошки оголошень, ну дуже крутого елітного будинку, так там з 150 квартир десь більше половини висять в статусі боржників з сумами від 20 тисяч до 200 тисяч заборгованості за комуналку! Загальна сума боргу більше 5 мільйонів гривень! І ціни в цьому комплексі лише ростуть! І люди там непрості!

я нахожу 3 объяснения этому явлению: *нерегулярные доходы , *деньги в обороте (вынуть их означает потерять часть прибыли), *квартира куплена в долг, пока одни долги отдают другие - накапливаются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 07:37

  vitaliian написав:
  Qwerty написав:
  sergikkc007 написав:Дуже вас здивую, але ось саме сьогодні проходив мимо дошки оголошень, ну дуже крутого елітного будинку, так там з 150 квартир десь більше половини висять в статусі боржників з сумами від 20 тисяч до 200 тисяч заборгованості за комуналку! Загальна сума боргу більше 5 мільйонів гривень! І ціни в цьому комплексі лише ростуть! І люди там непрості!

я нахожу 3 объяснения этому явлению: *нерегулярные доходы , *деньги в обороте (вынуть их означает потерять часть прибыли), *квартира куплена в долг, пока одни долги отдают другие - накапливаются.


Навіщо платити, якщо можна не платити?
Платять за е/е бо відріжуть. Решту можна не платити.
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:45

Первый
Ну так...
З ахметкой жарти чреваті... Зараз за законом вже можна й воду відрубати. Мабуть, справа в статусі недоторканих у...бків
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По поводу прогноза курса – внесу и свою лепту.

Сезонный фактор завода денег под с/х продукцию никто не отменял. Основной пик закупок, в первую очередь пшеницы – июль-август, может быть до сентября. Это будет оказывать давление на курс – укрепление гривны.

Что может ослаблять гривну? Это сверстанный бюджет с дефицитом за 200 млрд грн. Тут все переживают как будем гасить долги – а правительство собирается привлечь на 230 млрд больше – 130 млрд грн внутренние займы, 100 млрд грн – внешние. В прошлом году после финансирования дефицита в 200 млрд грн денежная база выросла на 119 млрд грн, с 477 до 596 млрд грн.

Пока все культурно, живем по средствам, денежная база растет культурно, в 2021 увеличилась с января по апрель – на 25 млрд, в мае еще на 23 млрд. В июне только за счет выкупа валюты НБУ – 12,5 млрд грн.

Кто знает, когда решим печатать и тратить? Отож

Выводы – до августа гривна должна укрепляться. До какого уровня? А с какого стартуем? – неделю назад все рассказывали, что уже 27 и ниже. Сейчас – оп 27,5. Пока внятного объяснения таким качелям еще не встречал.
А с сентября – смотрим, как обстоят дела с займами правительства. В целом пойдет отскок и удорожание доллара.

Но есть еще фактор дешевеющего доллара относительно всего, в том числе commodities. Это отдельная тема. Там прогнозы просто гадание.

И еще нюанс, когда прогнозируют па26, па25, па24 – все же понимают, что при желании НБУ может упереться на любой отметке и не пускать ниже, если будет такое решение – гривны у него хватит на выкуп любого объема валюты 8) почему нет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?

Костюм + сорочку + краватку носять: 1) офісні працівники (фінансових установ, зокрема); 2) сутенери; 3) деякі італійці ("за покликом душі"). 8)
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:29

  Shaman написав:Выводы – до августа гривна должна укрепляться.


Да, все ждут укрепления гривны в ближайшие дни.
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:32

  centurionus написав:
  kluychkooleg написав:По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?

Костюм + сорочку + краватку носять: 1) офісні працівники (фінансових установ, зокрема); 2) сутенери; 3) деякі італійці ("за покликом душі"). 8)

а как же супер и прочие вайзеры? :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

centurionus написав:
  kluychkooleg написав:По поводу одежды - и много людей носят сейчас рубашки и галстуки? 1-2%? Или меньше?

Костюм + сорочку + краватку носять: 1) офісні працівники (фінансових установ, зокрема); 2) сутенери; 3) деякі італійці ("за покликом душі"). 8)
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Faceless
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