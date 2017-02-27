...Бегать вроде бы вредно....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 11:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
kluychkooleg
Додано: Пон 28 чер, 2021 12:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Добрый День !
Всех с Днем Конституции Украины !
Смотрел торжественное заседание.
Наиболее отвратительными были выступления Кучмы и Мороза .
Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .
Удачи и Хорошего настроения .
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