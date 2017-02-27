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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 чер, 2021 11:42
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:28
Всем Добрый День !
Всех с Днем Конституции Украины !
Смотрел торжественное заседание.
Наиболее отвратительными были выступления Кучмы и Мороза .
Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .
Удачи и Хорошего настроения .
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:46
sergey_sryvkin написав:
А решта, мабуть, усі в шортах та поясних сумках
А что мешает ходить в жару 35 градусов в шортах?
Кривые ноги или советские предрассудки?
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:57
Первый написав: alex10 написав:Первый
Ну так...
З ахметкой жарти чреваті... Зараз за законом вже можна й воду відрубати. Мабуть, справа в статусі недоторканих у...бків
Запам’ятай. Якщо відключають - боргів не має. Якщо не відключають - борги є, адже можна не платити, за це нічого не буде. Тому що украінці
Чьот, Ви пан 1й - зайшли не не профільну гілку і флудерастітє...
В честь свята Канстітуції
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change_pm
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Додано: Пон 28 чер, 2021 13:06
change_pm написав:
Чьот, Ви пан 1й - зайшли не не профільну гілку і флудерастітє...
В честь свята Канстітуції
У мене сусід з посланням на на святий документ Конституція не платить за воду і газ.
Тому все якраз по темі свята.
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Первый
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Додано: Пон 28 чер, 2021 13:42
unicdima написав:
Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.
Вчера в Харькове видел по 27,20 в центре. Тоже удивился и подумал, что это как на заборе что-то написано, но там совсем другое.
Вероятно доллар перед ракетой должен еще сходить вниз ненадолго.
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buratinyo
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Додано: Пон 28 чер, 2021 13:58
buratinyo написав: unicdima написав:
Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.
Вчера в Харькове видел по 27,20 в центре. Тоже удивился и подумал, что это как на заборе что-то написано, но там совсем другое.
Вероятно доллар перед ракетой должен еще сходить вниз ненадолго.
Вчера по Харькову в Инете было 27,15 - 27,25 и 27,20 - 27,30.
Сегодня везде 27,20 - 27,30 (и там, где вчера 27,15 - 27,25).
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Додано: Пон 28 чер, 2021 14:02
buratinyo написав: unicdima написав:
Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.
Вчера в Харькове видел по 27,20 в центре. Тоже удивился и подумал, что это как на заборе что-то написано, но там совсем другое.
Вероятно доллар перед ракетой должен еще сходить вниз ненадолго.
на затяжных выходных цена наличного доллара обусловлена отсутствием спроса и слабыми оборотами. абы дома не сидеть
по этим цифрам нельзя делать выводы. это конечно не значит что доллар не сходит, но одно из другого не следует
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