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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7914791579167917
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg
...Бегать вроде бы вредно....

https://sportarena.com/otherside/23-let ... -vo-lvove/
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Добрый День !
Всех с Днем Конституции Украины !
Смотрел торжественное заседание.

Наиболее отвратительными были выступления Кучмы и Мороза .

Все равно я дождусь , что у нас все будет хорошо .
Удачи и Хорошего настроения .
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:46

  sergey_sryvkin написав:А решта, мабуть, усі в шортах та поясних сумках :-D


А что мешает ходить в жару 35 градусов в шортах?
Кривые ноги или советские предрассудки?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:57

  Первый написав:
  alex10 написав:Первый
Ну так...
З ахметкой жарти чреваті... Зараз за законом вже можна й воду відрубати. Мабуть, справа в статусі недоторканих у...бків


Запам’ятай. Якщо відключають - боргів не має. Якщо не відключають - борги є, адже можна не платити, за це нічого не буде. Тому що украінці

Чьот, Ви пан 1й - зайшли не не профільну гілку і флудерастітє...

В честь свята Канстітуції :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:06

  change_pm написав:Чьот, Ви пан 1й - зайшли не не профільну гілку і флудерастітє...

В честь свята Канстітуції :?:



У мене сусід з посланням на на святий документ Конституція не платить за воду і газ.

Тому все якраз по темі свята.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:42

  unicdima написав:Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.

Вчера в Харькове видел по 27,20 в центре. Тоже удивился и подумал, что это как на заборе что-то написано, но там совсем другое.

Вероятно доллар перед ракетой должен еще сходить вниз ненадолго. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:58

  buratinyo написав:
  unicdima написав:Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.

Вчера в Харькове видел по 27,20 в центре. Тоже удивился и подумал, что это как на заборе что-то написано, но там совсем другое.

Вероятно доллар перед ракетой должен еще сходить вниз ненадолго. :mrgreen:


Вчера по Харькову в Инете было 27,15 - 27,25 и 27,20 - 27,30.
Сегодня везде 27,20 - 27,30 (и там, где вчера 27,15 - 27,25).
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 14:02

  buratinyo написав:
  unicdima написав:Київ Бачив продаж 27,20, якось занадто відрив від міжбанку.

Вчера в Харькове видел по 27,20 в центре. Тоже удивился и подумал, что это как на заборе что-то написано, но там совсем другое.

Вероятно доллар перед ракетой должен еще сходить вниз ненадолго. :mrgreen:

на затяжных выходных цена наличного доллара обусловлена отсутствием спроса и слабыми оборотами. абы дома не сидеть :lol:
по этим цифрам нельзя делать выводы. это конечно не значит что доллар не сходит, но одно из другого не следует
clash
 
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